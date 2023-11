Voiture électrique : où puis-je trouver la meilleure station de recharge ?

Vous n’avez pas de borne à domicile et vous souhaitez charger votre voiture électrique sur une borne publique ? Voici quelques éléments à ne pas oublier pour la choisir. D’autant plus qu’une borne n’est pas une autre. Loin de là.

La plupart des utilisateurs chargent encore à domicile ou sur leur lieu de travail. Cela reste d’ailleurs dans la grande majorité des cas l’option la moins chère et la plus pratique. Il existe pourtant un réseau de bornes dites publiques qui s’étend chaque jour davantage. On en retrouve désormais dans les parkings de certaines enseignes, en rue, dans les lieux touristiques ou près des gares. Il s’agit cependant d’un réseau complexe, polymorphe et tenu, pour l’instant du moins, par de nombreux acteurs. Des acteurs qui ont leurs propres conditions et modes de fonctionnement. Pour compliquer la donne, il y a aussi deux grands volets bien distincts. Le premier va assurer l’infrastructure, soit la borne, son entretien et l’énergie fournie. Le second concerne le paiement. On ne paye en effet que rarement avec sa carte de banque. Le plus souvent cela passe par un fournisseur de services de mobilité (MSP) qui propose de payer via une carte de paiement spécifique, un badge ou une application. Or si, pour l’infrastructure, ils sont déjà une trentaine d’acteurs rien qu’à Bruxelles, pour les MSP, c’est encore pire. Il y a plus de 200 acteurs pour toute la Belgique. Ensemble, ils proposent plus de 2000 solutions de paiement différentes.

Tout cela fait que décrypter l’offre peut rapidement se révéler un véritable casse-tête. On peut même dire que chaque borne a son propre tarif. Voici quelques points à garder en tête lorsque vous vous lancez dans la recharge en extérieur.

On ne charge pas sa voiture comme on fait un plein

On ne recharge généralement pas complètement sa voiture sur ce genre de bornes. À Bruxelles, on estime ainsi qu’en moyenne, on recharge 15kWh par session (bon pour une autonomie de plus ou moins 100kms). On estime, en moyenne toujours, qu’une voiture électrique doit être chargée entre 20 et 80%. Et comme chaque borne ne charge pas forcément à la même vitesse, le temps dont vous avez besoin varie à chaque recharge.

Trouver une borne disponible

Il n’est pas toujours aisé de trouver une borne disponible. Il arrive qu’elles soient occupées ou encore défectueuses. Il existe pour éviter un tel désagrément plusieurs applications qui permettent de trouver la borne plus proche de l’endroit ou vous êtes, et ce presque en temps réel. Chargemap est la plus connue et la plus facile d’utilisation. D’autres options sont Smoov ou encore Plugsurfing. Une autre piste est les applications proposées par les marques de voitures et qui sont le plus souvent intégrées dans votre GPS de bord. Problème, elles n’indiquent pas la disponibilité, ni si elles fonctionnent avec une carte de recharge d’un autre fournisseur.

La borne accepte-t-elle votre carte de recharge ?

Comme déjà indiqué il existe une multitude de systèmes pour payer la recharge à une borne et elles ne sont pas toutes compatibles entre elles. Loin d’être cantonné à l’étranger, le problème se pose aussi en Belgique. Le plus simple pour s’assurer de la compatibilité est de passer par l’application de votre carte de recharge. Il n’est pas rare non plus que les utilisateurs assidus optent pour plusieurs cartes de recharge différentes pour être sûrs de pouvoir recharger quand il le souhaite. La bonne nouvelle, c’est que les systèmes devraient être interconnectés dans un avenir, on l’espère, pas trop lointain. C’est possible, c’est déjà le cas aux Pays-Bas, par exemple.

En attendant, si vous avez une carte de recharge un peu trop de niche et que vous ne voulez pas forcément vous retrouver avec six cartes différentes, il existe d’autres options. Ainsi, et bien que le paiement par carte bancaire reste peu habituel, la plupart des bornes proposent aussi des codes QR que vous pouvez scannez avec votre smartphone et qui vous reliera avec votre application bancaire. Certaines applications permettent également de lier une carte de crédit à votre compte, de sorte que vous pouvez démarrer une session de recharge à partir de l’application sans carte de recharge.

Pour vous y retrouver, un aperçu des cartes de recharge disponibles sur le marché belge peut être trouvé sur la plateforme Osercomparer.be. Selon cette plateforme, si vous chargez souvent sur les bornes publiques « le meilleur choix est une carte de recharge dont les frais d’abonnement sont faibles, mais dont les tarifs par charge sont moins élevés », mais si vous chargez plus souvent à la maison alors « c’est une carte de recharge gratuite ou une carte de recharge sans frais d’abonnement ».

L’impossibilité de savoir combien cela vous coûtera

Savoir combien vous allez payer in fine pour votre recharge peut se révéler très compliqué. En effet, les montants ne sont pas affichés comme à une pompe classique et varient régulièrement en fonction de la carte de recharge, du lieu, ou du type de borne. Le moyen le plus simple pour connaître le prix de revient est de consulter l’application de votre fournisseur de carte de recharge (qui devrait afficher les tarifs en vigueur pour votre carte). Voici d’autres éléments dont il faut tenir compte.

Ces subtilités qui peuvent influencer le prix

La station affiche généralement un QR code qu’il suffit de scanner . Attention, le prix lisible via QR code n’est pas forcément le tarif que l’on va payer. À cela s’ajoutent parfois d es frais de service des MSP . La façon de facturer varie aussi fort d’une borne à une autre. Certaines facturent un montant initial au début de chaque session ou facturent selon la durée d’occupation d’une borne. Enfin il y a parfois des tarifs préférentiels en cas d’accord entre les MSP et le fournisseur d’énergie.

. Attention, le prix lisible via QR code n’est pas forcément le tarif que l’on va payer. À cela s’ajoutent parfois d . La façon de facturer varie aussi fort d’une borne à une autre. Certaines facturent un montant initial au début de chaque session ou facturent selon la durée d’occupation d’une borne. Enfin il y a parfois des tarifs préférentiels en cas d’accord entre les MSP et le fournisseur d’énergie. La localisation de la borne joue aussi . Le prix ne sera pas le même si c’est en rue ou sur un terrain privé comme un supermarché.

. Le prix ne sera pas le même si c’est en rue ou sur un terrain privé comme un supermarché. On le rappelle encore, mais c’est important, il y a la vitesse de chargement . Plus la charge est rapide, plus elle est chère.

. Attention aussi au tarif de rotation. Il arrive qu’on vous facture un tarif lorsque vous restez branché alors que votre voiture est chargée. C’est souvent facturé à la minute et cela peut très vite être une très mauvaise surprise.

Il existe encore des bornes de recharge sont totalement gratuites. On les trouve, par exemple, dans les parkings de certains supermarchés. Il faudra parfois avoir une carte de fidélité et le temps de charge ne sera pas infini. Autres options : les hôtels ou les lieux touristiques (cette option est régulièrement indiquée sur des sites comme Booking.com, Expedia.com, Hotels.com ou Airbnb). Les stations de charge gratuites sont néanmoins de plus en plus rares. Des applications comme Chargemap peuvent vous aider à les trouver.

Pour se faire une idée, voici tout de même une fourchette de prix à titre purement indicatif: – Cela coûte en moyenne 50% plus cher qu’à la maison – Entre 30 et 40 cents le kWh pour les bornes lentes – Entre 70 et 80 cents le kWh pour les bornes rapides.