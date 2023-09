Voiture électrique: la Flandre donne des primes, la Wallonie augmente les taxes

La Flandre enfonce le clou, ou plutôt la prise. Le gouvernement flamand a annoncé une série de mesures, dont une prime de 5.000 euros, pour l’achat de voitures électriques, à partir de 2024. Tandis que la Région wallonne a récemment voté une réforme de la taxe de mise en circulation (TMC) qui va en sens inverse : beaucoup de modèles électriques, mêmes moyens, verront leur TMC augmenter très fortement à partir de 2025.

La décision du nord du pays met en lumière la confusion qui prévaut en Wallonie en matière de mobilité électrique. La Région wallonne est largement en retard sur toutes les régions limitrophes en matière d’équipements de bornes sur les autoroutes et dans les localités.

Elle a pris la décision de pénaliser une bonne partie des autos électriques à partir de 2025, et pas seulement les modèles haut de gamme, ce qui pourrait se comprendre, mais aussi des voitures moyennes. C’est incompréhensible par rapport à la politique européenne du Green Deal, son objectif 2035 pour l’interdiction de la vente d’autos à carburant fossile, à la multiplication des zones à basse émission qui excluent de plus en plus de voitures.

Les particuliers n’achètent pas

La Flandre a décidé d’une prime, car les particuliers n’achètent quasiment pas d’autos électriques. Elles sont encore trop chères pour la plupart des ménages (au moins 40.000 euros pour une auto avec une autonomie de 400 km). Les autos électriques sont quasi toutes des voitures de société, qui bénéficient d’un dispositif fiscal très avantageux.

Tous les pays voisins, sans exception, donnent un bonus similaire aux particuliers. En France, il s’élève à 5.000 euros pour une auto de maximum 47.000 euros. La Flandre ne fait que s’aligner sur ces politiques pour accélérer la transition. Ce bonus est transitoire. La Flandre paiera une prime de 5.000 euros en 2024, réduite de mille euros tous les ans, partant du principe que l’écart de prix finira par disparaître.

Pénalité en Wallonie, bonus en Flandre, pour la même auto !

En 2025, année d’application de la nouvelle TMC wallonne, une auto compacte électrique (MG4, VW ID.3,…) verra le montant de sa taxe de mise en circulation grimper de 61,5 euros à environ 500 euros (1.400 euros pour une Tesla Model 3). Tandis qu’en Flandre, l’automobiliste recevra une aide de 4.000 euros, de 3.000 euros en 2026.

Seules les autos électriques à autonomie faible ou modérée seront favorisées par la future TMC wallonne.

C’est bien maigre comme politique d’encouragement.