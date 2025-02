Voiture électrique en Belgique : une transition en marche portée par les entreprises

Le paysage de la mobilité en Belgique est en pleine transformation, porté par l’essor des véhicules électriques et le développement d’une infrastructure de recharge plus dense.

Selon les données du Belgian Mobility Dashboard, cette transition est marquée par une augmentation significative du nombre de bornes de recharge et une adoption croissante des voitures électriques, notamment dans le secteur des entreprises.

Une infrastructure de recharge en forte croissance

L’année 2024 a vu une progression impressionnante du réseau de recharge pour véhicules électriques en Belgique. En un an, le nombre de stations de recharge a augmenté de 45 %, passant de 15.184 à 22.037. Toutefois, cette expansion ne se fait pas à un rythme homogène sur l’ensemble du territoire. La Flandre domine avec 17.335 bornes, loin devant la Wallonie (2.799) et Bruxelles (1.903). Parmi ces installations, 1.886 stations proposent une recharge rapide, un élément essentiel pour encourager l’adoption des véhicules électriques.

Une baisse des immatriculations, mais une montée en puissance des véhicules électriques

En 2024, les immatriculations de véhicules neufs en Belgique ont reculé de 4,7 %, passant de 645.081 à 615.963 unités. Cette baisse générale masque toutefois une évolution majeure dans le choix des motorisations. Les immatriculations de véhicules diesel ont chuté de 47,5 %, et celles des hybrides rechargeables (PHEV) de 33,7 %.

En revanche, les véhicules 100 % électriques (BEV) connaissent une croissance notable de 36,9 %, un chiffre largement porté par les entreprises, qui représentent à elles seules 86 % des nouvelles immatriculations de voitures électriques. Ce phénomène confirme l’importance des incitants fiscaux et des politiques de verdissement des flottes pour accélérer la transition énergétique.

Une congestion routière persistante

Malgré la baisse du nombre de nouvelles voitures immatriculées, la congestion routière reste un problème majeur en Belgique. La longueur maximale de congestion enregistrée en 2024 atteint 8.280 kilomètres, un niveau similaire à l’année précédente. De plus, la vitesse commerciale des transports en commun a reculé : -13,5 % pour les bus et -7,7 % pour les trams en semaine par rapport aux dimanches.

Chiffres clés de la mobilité électrique en Belgique (2024)

Augmentation des bornes de recharge : +45 % (de 15.184 à 22.037)

Répartition régionale des bornes : Flandre (17.335), Wallonie (2.799), Bruxelles (1.903)

Stations de recharge rapide : 1.886

Baisse des immatriculations de véhicules neufs : -4,7 % (de 645.081 à 615.963)

Chute des immatriculations diesel : -47,5 %

Diminution des hybrides rechargeables (PHEV) : -33,7 %

Croissance des véhicules électriques (BEV) : +36,9 %

Part des entreprises dans les immatriculations BEV : 86 %

Une transition inégale entre les régions

Pieter Timmermans, CEO de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), souligne l’importance du Belgian Mobility Dashboard pour suivre cette évolution. Il note cependant des disparités régionales notables. “La Wallonie est confrontée à un défi majeur en matière de stations de recharge. Pour accélérer la transition, il est nécessaire de renforcer les infrastructures “, affirme-t-il.

Un avenir électrique en construction

L’essor de la voiture électrique en Belgique est une réalité qui s’impose progressivement. Portée par les entreprises et soutenue par une infrastructure en expansion, cette mutation est toutefois freinée par des défis tels que les disparités régionales et la congestion routière persistante. Pour accélérer cette transformation, un engagement renforcé des autorités et des investissements supplémentaires seront nécessaires afin de garantir une mobilité durable pour tous.