Voiture d’occasion: près de 850.000 Car-Pass délivrés en 2024 pour lutter contre la fraude

L’asbl Car-Pass, dont la mission principale vise à protéger l’acheteur sur le marché automobile d’occasion en luttant contre la fraude aux compteurs, a délivré près de 850.000 documents et traité environ 22 millions de kilométrages l’an dernier, rapporte-t-elle vendredi. Il s’agit de deux nouveaux records. Elle a également dénombré 1.411 cas de fraude au compteur kilométrique, en baisse par rapport aux 1.640 de 2023.

Le Car-Pass est un document légalement obligatoire que tout vendeur de voiture ou de camionnette d’occasion doit remettre à l’acheteur. Il contient l’historique des kilométrages relevés du véhicule, et, depuis 2024, il intègre également les travaux effectués sur le véhicule. Objectif : offrir à l’acheteur une transparence totale sur l’état du véhicule qu’il envisage d’acquérir.

L’asbl a reçu les relevés de kilométrage via 14.141 sources différentes, principalement grâce aux véhicules connectés, de plus en plus courants sur le marché. En moyenne, une voiture d’occasion vendue avec un Car-Pass en Belgique avait 9,4 ans et affichait 106.021 km au compteur.

1411 fraudes en 2024

Côté fraude, Car-Pass a détecté 1.411 cas de falsification du compteur kilométrique en 2024, soit une baisse par rapport aux 1.640 cas de 2023. Parmi ces fraudes, 850 concernaient des véhicules vendus en Belgique et 561 des véhicules importés. L’un des cas les plus graves recensés cette année impliquait un rabaissement de près de 500.000 km.

“Nous pouvons donc conclure que le Car-Pass joue toujours son rôle et que la fraude au compteur a pratiquement disparu dans notre pays”, commente l’administrateur délégué Michel Peelman. “Mais lorsque la fraude entre en jeu, elle est généralement grave. En effet, en cas de fraude, le kilométrage est réduit en moyenne de près de 100.000 km.”