Une première en Belgique : payer la charge de son véhicule électrique directement avec sa carte bancaire

L’exploitant de stations-service Gabriëls a ouvert lundi une nouvelle station de recharge rapide à Alost. Il s’agira de la première station en Belgique où l’on pourra payer la recharge électrique avec une carte de débit ou de crédit, directement à la borne. Une révolution, car aujourd’hui il faut encore avoir une application ou un pass dédié par fournisseur.

La nouvelle station de recharge rapide de Gabriëls est située à Alost et dispose de huit chargeurs ultra-rapides. Les auvents sous lesquels ils se trouvent sont couverts de panneaux solaires. En fonction de la vitesse de charge de la voiture, une batterie vide met entre 20 et 30 minutes pour se recharger complètement.

L’opérateur a 184 stations-service en Flandre. Celle d’Alost est la 14e à contenir des bornes de recharge ultra-rapides, à côté de pompes à essence classiques. Elles se trouvent entre autres à Blankenberge, Bruges, Courtrai, Ostende, Sint-Pieters-Leeuw et Zottegem.

Payer par carte bancaire – une révolution

À Alost, berceau de l’entreprise familiale, Gabriëls lance une première en Belgique : pour utiliser les bornes, il est possible de payer à un seul terminal qui contrôle les différentes stations de recharge. En plus du pass ou de l’application mobile qui est normalement nécessaire, les clients peuvent également utiliser des cartes de débit et de crédit pour payer. Pour cela, l’opérateur collabore avec le service de paiements Worldline.

« Nous souhaitons offrir la même expérience qu’une station-service classique, à savoir: vous insérez votre carte dans le terminal et vous pouvez utiliser la pompe », explique le PDG Ignace Gabriëls. « Pour cela, Worldline a dû adapter le logiciel de ses terminaux afin de respecter les règles de sécurité de tous les systèmes de paiement. Nous sommes donc heureux d’avoir réalisé cette première dans cette station d’Alost ».

Cela peut paraître comme un détail, mais c’est un cap important pour le marché de la recharge électrique et des VE dans son ensemble. À côté de la disponibilité des bornes (il y en a moins que des stations service), le fait de devoir être titulaire d’une carte spéciale ou d’une application pour chaque fournisseur différent peut aussi être un frein pour les conducteurs. La solution de Gabriëls est donc bien plus simple : on arrive, on paie son « plein » avec sa carte, et on continue sa route. Comme à n’importe quelle station-service.

Cela peut donc certainement être un avantage sur la concurrence. Pendant un temps, du moins : ce type d’innovation pourrait vite devenir le nouveau standard du secteur, et donc se retrouver à de nombreuses autres stations en Belgique.

Une croissance rapide

Les choses vont vite pour Gabriëls, qui investit massivement dans la nouvelle technologie. Il y a plus d’un an, il y avait six stations équipées de chargeurs rapides ; aujourd’hui, il y en a 14. D’ici 2026, Gabriëls vise à mettre en place en Flandre un réseau d’une trentaine de stations équipées de bornes de recharge rapide dans des endroits faciles d’accès.