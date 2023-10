Une grève générale en Italie impacte les aéroports

Une grève de 24 heures perturbait les transports publics vendredi en Italie, dont les aéroports. Les syndicats se mobilisent contre les politiques économiques du gouvernement d’extrême droite de Giorgia Meloni, au pouvoir depuis un an dans la Botte.

Outre les chemins de fer et les autres transports publics, les écoles, les hôpitaux et les aéroports étaient touchés par ce mouvement. La compagnie étatique ITA a indiqué qu’au moins une vingtaine de ses vols étaient annulés. Les trains, bus et métros étaient considérablement réduits à Rome et dans d’autres grandes villes.

Les organisations de défense des travailleurs demandent une augmentation des salaires afin de compenser l’inflation, et l’instauration d’un minimum salarial.

Dimanche marquera le premier anniversaire de l’accession au pouvoir de la coalition composée de trois partis d’extrême droite. Les Frères d’Italie (Fratelli d’Italia) dominent encore les sondages, avec 28% de préférences, largement devant les formations de gauche et de droite classique.