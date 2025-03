“Une décision choquante” : Alstom loupe un contrat à plus de 3 milliards d’euros avec la SNCB, au profit d’un concurrent espagnol

La SNCB a ouvert un marché public pour la construction de centaines de rames automotrices AM30. Alstom Benelux espérait bien remporter le gros lot, estimé à plus de 3 milliards d’euros. Mais l’entreprise française basée en Belgique s’est fait subtiliser la première place par l’espagnol CAF, apprend-on. Ce qui est considéré comme le contrat de ce début de siècle dans le ferroviaire s’envole chez un concurrent.

Dans nos colonnes, jeudi dernier, le patron d’Alstom Benelux, Bernard Belvaux, lorgnait avec envie cet immense contrat de la SNCB qui pourrait durer 12 ans. “C’est le contrat le plus important pour le ferroviaire en Belgique depuis plusieurs années, qui peut aller, sans doute, jusqu’au remplacement de 600 rames (de train).”

Mais vendredi, le couperet tombe. La SNCB choisit finalement l’espagnol CAF qui a pourtant déposé une offre plus chère de 100 millions d’euros, pour atteindre 3,4 milliards d’euros, d’après nos informations.

La subtilité, c’est que son score global était légèrement supérieur à l’offre d’Alstom. Rappelons que, dans le cadre d’un appel d’offres d’un marché public dans l’UE, il ne peut y avoir de discrimination sur l’origine géographique.

Un coup dur pour l’emploi ?

Mais selon nos sources, l’emploi ne faisait pas partie des critères de sélection du marché public. Or, Alstom Benelux, c’est 480 salariés dans son usine de Bruges, qui construit les rames de train, et plus de 1.000 personnes sur son site de Charleroi, fortement lié à la recherche et au développement.

Bernard Belvaux s’en offusque et a envoyé un courrier au ministre fédéral compétent, Jean-Luc Crucke (Les Engagés). Ce courrier nous est parvenu. Le patron d’Alstom Benelux parle “d’une décision choquante”.

Dans le cadre d’un investissement public, “comment peut-on promouvoir une offre plus chère sans différenciation du score global et avec un impact défavorable pour notre site de production de Bruges et de toute l’industrie ferroviaire belge ?”, se demande Bernard Belvaux, qui rappelle également les “coûts indirects” d’une telle décision sur l’emploi et les sous-traitants.

Une entreprise autonome

Du côté du cabinet du ministre, on nous renvoie vers la SNCB. “Nous sommes dans une procédure de marché public initiée et gérée par la SNCB, laquelle est une entreprise autonome. L’attribution du marché public a donc été faite par le conseil d’administration de la SNCB.”

À ce stade, la SNBC n’a pas réagi à nos sollicitations.