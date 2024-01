Une amende toutes les quatre minutes : où se trouve le plus redoutable radar de Belgique ?

Plus de 65 000 conducteurs y ont été verbalisés en six mois. Un nouveau record que l’on doit au nouveau roi des radars. Il détrône celui du tunnel Craeybeck d’Anvers qui n’affiche « que » 60 000 amendes tous les six mois.

Les radars situés sur le Ring d’Anvers à Berchem en direction des Pays-Bas ont généré 64.444 amendes pour excès de vitesse au cours du premier semestre de l’année dernière. C’est ce que rapporte le journal Gazet Van Antwerpen, qui qualifie ces radars de nouveaux rois de la vitesse en Belgique. En effet, le radar de Berchem surpasse le détenteur du record de 2022, la borne du Craeybeckxtunnel d’Anvers. Ce dernier était à l’origine d’environ 60 000 amendes tous les six mois.

Une amende toutes les quatre minutes

Les poteaux situés sur le périphérique d’Anvers, un de chaque côté de la chaussée, arrêtent en moyenne un automobiliste en excès de vitesse toutes les quatre minutes. La particularité de ces radars est qu’ils sont alignés sur des panneaux de signalisation dynamiques. Par exemple, une vitesse de 100 km/h peut facilement être abaissée à 90 km/h, voire à 70 ou 50 km/h. Si la vitesse autorisée est réduite, les radars vérifient cette réduction de vitesse. Et l’excuse que l’on a remarqué l’ajustement de la vitesse trop tard ne tient pas puisque la police laisse un délai de 120 secondes. Ainsi si un tel panneau passe de 100 à 90 km/h, vous serez flashé à 90 km/h au bout de deux minutes seulement. Il faut donc rester attentif. De quoi aussi provoquer une pluie d’amendes.