Un Salon de l’Auto en 2024, mais pas celui qu’on croit…

Ce n’est pas parce qu’il n’y aura pas Salon de l’Auto en janvier 2024, qu’il n’y aura pas d’exposition d’automobiles dans le pays.

Ce n’est pas parce que la Febiac renonce au Salon de l’Auto en janvier 2024, faute d’un nombre suffisant de marques intéressées, qu’il n’y aura pas d’exposition d’automobiles dans le pays. On peut citer des initiatives hypothétiques, comme l’Autoshow annoncé par le néerlandais 402 Automotive, qui espère s’installer au Heysel en janvier 2024 en lieu et place du salon traditionnel. Le projet est encore flou: 402 Automotive organise plutôt des événements autour du tuning et des supercars mais promet un salon très interactif sur les nouveautés autos, dans un ou plusieurs palais.

Ensuite, il y a des valeurs locales établies, tel l’Auto Expo de La Louvière, du 29 septembre au 2 octobre, dont ce sera la 18e édition. “Il s’agit d’une manifestation organisée avec des concessionnaires et l’accord des importateurs”, souligne Pino Attardo, le coordinateur. Elle misera sur le B to B car c’est là que se situe aujourd’hui le marché. “L’an dernier, nous avions eu 4.500 visiteurs et il y a eu plus de 650 ventes durant l’événement”, ajoute le coordinateur.

Lire aussi | Comment toucher un public qui va de moins en moins dans les concessions automobiles ?

“Nous sommes favorables à toutes les initiatives visant à soutenir le marché”, appuie Gabriel Goffoy, porte-parole de la Febiac, qui réunit les importateurs d’autos et de motos. Il précise que certaines appellations comme Autosalon, Salon de l’Auto ou Dream Cars appartiennent à la fédération, histoire de ne pas embrouiller les esprits car la Febiac espère toujours pouvoir organiser son Salon après 2024.