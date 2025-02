Les aéroports belges ont accueilli quelque 34,8 millions de passagers en 2024 et se rapprochent progressivement du record de 2019, selon leurs résultats annuels.

Le nombre total de passagers dans les aéroports de Zaventem, Charleroi, Ostende, Anvers et Liège est supérieur de 7,5% à celui de 2023 (32,4 millions). Seuls les deux plus grands aéroports ont cependant enregistré une croissance de leur fréquentation. L’année dernière, 23,6 millions de voyageurs ont transité par Brussels Airport, en hausse de 6,4%. Et Brussels South Charleroi Airport a enregistré un record de passagers, dépassant pour la première fois les 10 millions de personnes (10,5 millions, +12%). Moins de voyageurs ont été comptabilisés dans les petits aéroports.

Celui d’Ostende, le dernier à publier ses chiffres jeudi, a enregistré 352.622 passagers, en baisse de près de 9%. Il a été fermé pendant deux mois début 2024 pour la rénovation des pistes. L’aéroport d’Anvers a accueilli près d’un cinquième de voyageurs en moins (pour un total de 208.845), car la compagnie aérienne TUI fly a suspendu pendant un certain temps ses vols à destination et en provenance d’Anvers.

L’aéroport de Liège a de son côté recensé 161.936 voyageurs en 2024, soit une légère baisse par rapport à l’année précédente. Liège est avant tout un aéroport de fret, le plus grand de Belgique. Liège Airport a traité quelque 1,16 million de tonnes de fret l’année dernière, une progression de 16% par rapport à 2023. Le fret total dans les aéroports belges a augmenté d’environ 10% pour atteindre environ 1,9 million de tonnes. En 2019, les aéroports belges avaient accueilli un nombre record de 35,5 millions de passagers. Le record de fret, établi à 2,3 millions de tonnes, date de 2021.