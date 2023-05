Un nouveau champion du leasing automobile en Belgique

Le rachat de LeasePlan par ALD Automotive, enfin finaliser, va créer, en Belgique, une entité qui représentera plus d’une auto sur 4 du marché de la location. Et près de 10% des immatriculations d’autos. Elle recevra une nouvelle marque en octobre.

« Nous représentons environ 26% du marché du leasing auto en Belgique » indique Johan Portier, CEO de LeasePlan, qui a été choisi pour diriger la future nouvelle entité qui regroupera les activités des deux loueurs. Le travail ne fait que commencer, car les structures juridiques seront mises en place d’ici quelques mois. Les opérations concernant deux banques, la Société Générale et LeasePlan, qui compte une banque dans sa structure, « il faut encore attendre l’examen de l’intégration par la Banque Centrale Européenne » continue Johan Portier. « Avant cela, aucune opération structurelle ne peut être entreprise. » Cela prendra quelques mois. La Société Générale indique que la période de transition s’achèvera en 2025.

Les noms LeasePlan et ALD disparaîtront

En attendant, les entreprises travaillent conjointement. «Les clients communs auront un seul interlocuteur. Ceux qui sont clients d’ALD ou de LeasePlan continueront à avoir le même intermédiaire » assure Johan Portier. Les entreprises ne se feront plus concurrence. Les deux entreprises se coordonnent pour le commercial, notamment pour la prospection. « Un nouveau nom pour le groupe sera annoncé en octobre » assure le nouveau CEO. En attendant, l’entité en formation se présente sous le nom d’ALD Automotive LeasePlan. Le nouveau groupe mise sur une croissance de 6% par an et des gains de synergie de 440 millions d’euros. Johan Portier indique que le personnel ne sera pas impacté. « Au contraire, nous continuons à recruter, notre objectif est de croître. » Les économies attendues proviendront, selon lui, d’un plus grand levier sur les achats, de la digitalisation et de gains comme le regroupement des locaux et des systèmes informatiques. Acheter 800.000 véhicules par an au niveau du groupe devrait ouvrir la porte à de meilleures conditions d’achat.

Le meilleur des deux mondes

Quel sera l’avantage pour le client ? « Nous proposerons une offre qui réunira les particularités forte de chaque groupe formant l’entité » avance Johan Portier. « ALD a développé le leasing de véhicules de seconde main (fin de contrat de leasing ndlr), et aussi le leasing de vélos, LeasePlan a développé une compétence forte dans l’électrification. »