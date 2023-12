Un emprunt d’un milliard pour Infrabel

On se souvient que dans le cadre des accords de décembre 2022 qui avaient conduit, tant pour la SNCB qu’Infrabel, à la conclusion après des années d’attente de deux contrats de service public, il était prévu qu’Infrabel contracte un prêt d’un milliard d’euros auprès de la BEI.

Nous y sommes et ce prêt est désormais réalité. Seule nuance : pour des raisons de conditions plus favorables, il a finalement été conclu avec l’Agence fédérale de la dette. Ce milliard dont une première tranche de 800 millions d’euros doit être débloquée en 2025, vient donc s’ajouter aux 15,4 milliards que le gestionnaire du réseau va recevoir de l’Etat entre 2023 et 2032.

Ce milliard est essentiel car il va contribuer à améliorer le trafic voyageurs et marchandises. Il va servir à améliorer les dessertes des ports d’Anvers et de Gand, à augmenter la rapidité de la ligne Bruxelles-Luxembourg et à permettre la mise à quatre voies de la liaison Gand-Bruges. Enfin, il va permettre de boucler le financement du RER ­wallon et d’améliorer l’accessibilité de 176 gares.