Trains sans accompagnateur: le gouvernement fédéral relance le projet “one man car”

Le gouvernement fédéral envisage non seulement de développer des trains sans conducteur, mais aussi des trains sans accompagnateur, également appelés “one man car”. Ce projet fait partie de la note d’orientation du ministre de la Mobilité, Jean-Luc Crucke (Les Engagés).

L’accord de gouvernement prévoyait déjà une étude sur la faisabilité des trains autonomes. Toutefois, ce projet reste à long terme. En revanche, la mise en place de trains avec un seul agent à bord pourrait être plus rapide. L’objectif serait de le faire sur des lignes rurales ou suburbaines.

Selon le ministre, qui présentera sa note au parlement dans la semaine, les trains sans accompagnateur pourraient être une solution à la pénurie de personnel. “Evidemment, il faudra veiller à ce que les conditions assurant tant la sécurité des voyageurs que du personnel soient garanties”, pointe la note.

Pas l’unanimité

L’idée du “one man car” n’est pas neuve. En 2019, elle avait été jugée techniquement et financièrement réalisable. Sophie Dutordoir, patronne de la SNCB, n’a de son côté jamais montré beaucoup d’enthousiasme au projet, notamment parce que les accompagnateurs de train jouent, selon elle, un rôle crucial. Les syndicats n’y sont pas non plus favorables.