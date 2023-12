Train en retard ? Les possibilités de compensation s’amenuisent

La SNCB a adapté ses mesures de compensation en cas de retard de votre train.

Pour les délais de plus de 60 minutes, rien ne change, ils sont toujours remboursés à 100%.

Mais c’est au niveau des « retards fréquents » que la politique a changé. Avant, si votre train (sur le même trajet) accusait 20 retards de plus de 15 minutes en six mois, vous aviez droit à un remboursement de 25%. Et dès 10 retards de plus de 30 minutes, la compensation grimpait à 50%.

Or, le site de la SNCB indique discrètement sur son site internet que désormais, seuls les retards de plus de 30 minutes sont compensés. La société n’a pas répondu à nos demandes de précisions.