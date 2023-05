Tesla ouvrira début 2024 son réseau de super-chargeurs aux véhicules de Ford

Tesla va ouvrir son réseau de super-chargeurs aux Etats-Unis et au Canada aux véhicules électriques de Ford à partir de 2024, doublant ainsi le nombre de stations accessibles aux clients de Ford, ont annoncé les deux groupes jeudi.

« Début 2024, tous les clients actuels et futurs de Ford auront accès à 12.000 super-chargeurs de Tesla, des super-chargeurs à grande vitesse« , a expliqué le patron de Ford, Jim Farley, lors d’une discussion sur Twitter avec celui de Tesla, Elon Musk. Il n’a pas donné de détails sur les tarifs mais a assuré que le groupe ferait en sorte qu’ils soient « aussi abordables et compétitifs que possible ». L’adaptateur devrait pour sa part coûter « dans les centaines de dollars », a indiqué le patron de Tesla.

Ford dispose actuellement d’un réseau d’environ 10.000 bornes de recharge rapide pour ses véhicules électriques, la berline Mustang Mach-E, le pick-up F-150 Lightning et les camionnettes E-Transit. À partir de 2025, les nouvelles générations de véhicules électriques de Ford seront fabriquées avec un connecteur qui éliminera le besoin d’avoir un adaptateur spécifique pour les bornes de Tesla.

La Maison Blanche avait annoncé en février avoir noué un accord avec le groupe d’Elon Musk pour que le fabricant de voitures électriques ouvre son réseau de bornes de recharge à d’autres marques de véhicules électriques d’ici la fin 2024. Le manque de chargeurs est en effet considéré comme un frein majeur à la transition vers l’électrique aux Etats-Unis.