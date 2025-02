Tesla Model Y: un lifting dans la tourmente

La très populaire Tesla Model Y profite d’un lifting (baptisé Juniper).

On note des feux très affinés reliés par un bandeau lumineux et on nous promet des matériaux intérieurs plus valorisants, une suspension plus confortable et une autonomie en hausse.

Pour l’instant, seule la version haut de gamme bimoteur et grande autonomie (568 kilomètres annoncés) est disponible, à 61.990 euros. Les entrées de gamme suivront.

Ce lifting intervient alors que Tesla est en chute en Europe (-13,1% d’immatriculations sur l’ensemble de 2024) et en Belgique (-44,8% en janvier).

Certains imputent cet affaissement à la radicalité du patron de la marque, Elon Musk, et à l’amitié qu’il porte à Donald Trump. Affaire à suivre…