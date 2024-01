SNCB: nouveau préavis pour une grève de 3 jours en janvier

La CGSP Cheminots a déposé un préavis de grève de 72 heures du lundi 29 janvier au jeudi 1er février. Le syndicat dénonce un manque d’écoute et de concertation ainsi que des « décisions unilatérales » des entreprises du rail.

À la SNCB, le conflit social s’éternise et la situation s’enlise: la double grève de novembre et décembre n’aura finalement pas suffit à apaiser les tensions sur le rail. Une troisième grève, de 72h cette fois, est annoncée fin janvier. En cause? Les récentes décisions de la direction pour booster l’efficacité du rail sont loin de plaire à tout le monde. Et la direction fait la sourde oreille, accuse la CGSP Cheminots.

Il n’y a pas de véritables échanges, les demandes restent sans réponse, le dialogue sociale se délite… « On assiste à un échange d’informations sur les décisions déjà prises ».

L’organisation syndicale a en effet exprimé ses préoccupations par rapport au bien-être du personnel, à l’emploi, au recrutement statutaire et à un service de qualité « mais aussi viable pour les passagers ». Elle dénonce notamment la réduction du temps de préparation des conducteurs, l’arrêt possible du recrutement de personnel et l’obsolescence du matériel…

Selon les syndicalistes, la ponctualité des trains pourrait être impactée par ces nouvelles mesures. Pas de quoi réduire le nombre de trains supprimés, donc…

Une grève de 72 heures en janvier

Un nouveau préavis de grève de la CGSP Cheminots de 72 heures sera donc déposé pour la période allant du 29 janvier à 22 heures au 1ᵉʳ février à 22 heures.

La CGSP Cheminots exige de « geler » ces nouvelles mesures de productivité et les réorganisations « au détriment des cheminots et des passagers ». Elle souhaite également que la direction garantisse l’emploi et le recrutement statuaire proactif en fonction de la fourniture de services réalisables et de qualité aux voyageurs. Cette double exigence constituerait une condition préalable à la suspension du préavis déposé aujourd’hui.

Pour l’heure, la CSC et le SLFP Cheminots n’ont pas confirmé leur participation au préavis de grève.