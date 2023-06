A quoi va ressembler la nouvelle place Meiser ?

Le réaménagement de la place Meiser est en route, Bruxelles Mobilité introduit aujourd’hui la demande de permis d’urbanisme. Objectif : simplifier et sécuriser la circulation pour tous les usagers et de créer un véritable espace public.

La place Général Meiser, au nord-est de la Région bruxelloise sur le territoire de la commune de Schaerbeek, constitue depuis longtemps un carrefour important à la jonction de la moyenne ceinture de Bruxelles et de la chaussée de Louvain. Seulement ce carrefour est aussi connu pour être peu « pratique », voire « infernal » à traverser… C’est dire si son réaménagement était souhaité par un grand nombre de personnes.

« La place Meiser est connue pour être un lieu dangereux où se mêlent circulation automobile, tramways et piétons… » déclare Adelheid Byttebier, échevine à Schaerbeek. « Cette situation est enfin en train de changer. Je suis très heureuse que la région s’attaque à cet espace compliqué et simplifie les flux de circulation, pour plus de sécurité, plus de verdure et plus de clarté ».

En effet, Bruxelles Mobilité introduit aujourd’hui la demande de permis d’urbanisme pour le réaménagement de cette place.

Circulation

Le projet consiste à transformer le grand rond-point aujourd’hui peu « lisible » en créant deux carrefours distincts:

un carrefour pour gérer ​l’axe des boulevards Reyers/Wahis

un carrefour pour gérer les flux de la rue Cambier, l’avenue Rogier, la chaussée de Louvain et l’avenue Plasky.

Le projet supprime aussi la traversée en diagonale de la place par des voies de tram. Ceci permet de simplifier la gestion des arrêts de transports publics. L’objectif est de donner, à la place Meiser, un réel statut de nœud multimodal en lien avec l’arrêt SNCB Meiser tout proche.

Cette nouvelle configuration a pour vœu d’améliore la sécurité routière et la fluidité de tous les modes de déplacement étant donné que les piétons et les cyclistes disposeront d’espaces dédiés pour circuler, plus larges et sécurisés.

Lieu de rencontre

Avec la disparition du rond-point, Bruxelles Mobilité promet un gain important d’espace pour développer des espaces verts et « faire de la place Meiser un lieu de rencontre agréable et ombragé, avec la plantation de nombreux arbres en pleine terre et la création de parterres et massifs fleuris ».

La gestion ‘durable’ et ‘intégrée’ des eaux de pluie n’est pas oubliée non plus dans ce projet qui annonce qu’au total 1/5e de la surface de la place sera déminéralisée.

Bruxelles Mobilité espère obtenir le permis d’urbanisme pour le printemps 2024 et ainsi pouvoir démarrer les travaux au printemps 2025.