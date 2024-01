Q8 et Storm vont investir dans 200 stations de recharge rapide en Belgique

L’entreprise d’énergie renouvelable Storm et la compagnie pétrolière Q8 vont injecter jusqu’à 250 millions d’euros dans la construction d’un réseau de jusqu’à 200 stations de recharge électrique rapide à travers le pays, annoncent-elles lundi.

Sur la plupart de ces sites, il sera également possible de faire ses courses, de boire un café et de se restaurer, grâce à une collaboration avec des partenaires tels que Delhaize et Panos.

Les nouvelles stations, qui fourniront une énergie 100% renouvelable d’origine belge, seront installées à des endroits visibles et aisément accessibles, tant le long d’axes importants qu’à proximité de centres urbains, précise la filiale internationale de Kuwait Petroleum Corporation.

Chacune d’elles accueillera au moins 10 à 16 bornes avec une capacité de recharge allant jusqu’à 400 kW. Une voiture moyenne équipée d’une batterie de 50 kWh pourra y être rechargée à 80% en 15 à 20 minutes.

Les emplacements seront suffisamment grands pour les utilitaires légers et les camionnettes, assurent Q8 et Storm. Ils seront en outre adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Le déploiement, qui se fera à un rythme de 40 nouveaux sites par an, soit un tous les dix jours en moyenne, commencera durant l’été prochain. Q8 exploitera les stations via la conclusion de baux emphytéotiques avec Storm, qui se chargera du développement et de la construction.

Les deux partenaires ont pour ambition d’ensuite poursuivre le déploiement dans d’autres pays, à commencer par les Pays-Bas et le Luxembourg.