Près de 40% des travailleurs se rendent au travail à vélo

Près de quatre travailleurs belges sur dix utilisent le vélo pour effectuer au moins une partie de leur trajet domicile-lieu de travail, ressort-il du baromètre mobilité d’Acerta publié mercredi. C’est un nombre record. Il y a trois ans, ce pourcentage était de 33%.

« L’indétrônable voiture ne fait que perdre du terrain en matière de déplacements domicile-lieu de travail », analyse Acerta sur la base des données récoltées auprès de plus de 340.000 travailleurs en Belgique. En 2021, 78,4% des déplacements domicile-lieu de travail étaient encore effectués en voiture, contre 77,6 % en 2023. Les grands vainqueurs ne sont autres que le vélo et la trottinette. Aujourd’hui, près de quatre travailleurs sur dix (39%) effectuent au moins une partie de leur trajet avec un deux-roues, en combinaison avec la voiture ou les transports en commun.

Le recours à ces modes de déplacement (vélo ou trottinette) est notamment lié au trafic et à l’aspect pécuniaire. « Les Belges sont de plus en plus nombreux à contourner les embouteillages en deux-roues, commente Benoit Caufriez, directeur chez Acerta Consult. « De plus, un grand nombre d’entre eux se voient octroyer une indemnité vélo par leur employeur. »

Transports en commun boudés

En revanche, les travailleurs ne sont pas très friands des transports en commun, 5,74% d’entre eux seulement jetant leur dévolu sur le train, le tram et/ou le bus pour parcourir la totalité de leur trajet domicile-lieu de travail. Par ailleurs, ils sont 2,72% à utiliser les transports en commun en combinaison avec d’autres moyens de transport. Au total, les transports en commun concernent donc 8,5% des déplacements des navetteurs, un niveau « assez limité » qui rejoint le pourcentage d’avant-covid (8,3%).

Enfin 23,5% des employés jouissent aujourd’hui d’une voiture de société, pointe le baromètre. Un résultat en légère hausse par rapport aux années précédentes. Ces véhicules deviennent de plus en plus écologiques puisque 10,1% d’entre eux sont aujourd’hui électriques, soit plus du triple par rapport à 2022. De plus, on compte actuellement 17,1% de voitures hybrides contre 9,9% en 2022. Seule la voiture de société à moteur diesel perd des plumes (-24,4%).

En moyenne, les Belges vivent à 20,8 kilomètres de leur lieu de travail. C’est dans le Hainaut que la distance entre le domicile et le lieu de travail est la plus élevée : 27,76 kilomètres.