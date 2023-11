Premier vol transatlantique d’une compagnie commerciale avec du « carburant renouvelable »

Le premier vol transatlantique d’une compagnie aérienne commerciale a décollé mardi matin de Londres avec du « carburant renouvelable », a annoncé le ministère britannique des Transports. Les organisations environnementales parlent cependant de « greenwashing ».

Le vol est assuré par un Boeing 787 Dreamliner de la compagnie aérienne Virgin Atlantic, qui a décollé de l’aéroport londonien de Heathrow à destination de l’aéroport JFK de New York. Le fondateur de Virgin, Sir Richard Branson, et le ministre britannique des Transports, Mark Harper, entre autres, ont pris place à bord de l’appareil, qui ne transporte toutefois pas de passagers payants.

« Le vol historique sera propulsé par du SAF (sustainable aviation fuel, ou carburant durable d’aviation, NDLR) fabriqué à partir de graisses résiduelles qui ne sont pas utilisables dans la chaîne alimentaire », a précisé le ministère des Transports dans un communiqué de presse. Le gouvernement britannique soutient le projet à hauteur d’un million de livres sterling. Le SAF émet 70% de gaz à effet de serre en moins sur l’ensemble de son cycle de vie que le kérosène standard, ajoute le communiqué.

Production balbutiante et très chère

Produits à partir d’huiles usagées, résidus de bois ou algues, les carburants durables d’aviation sont utilisables en complément du kérosène (jusqu’à 50%) dans les avions actuels. Ils sont considérés comme le principal levier de décarbonation du secteur pour les décennies à venir, mais leur production reste balbutiante et très chère. Pour mémoire, il existe également un autre carburant « décarboné » : du CO 2 capturé dans l’air et mélangé à de l’hydrogène (vert).

Le gouvernement britannique s’est fixé pour objectif de faire en sorte qu’environ 10% du kérosène provienne de sources renouvelables d’ici à 2030.

En outre, ces carburants durables sont utilisés dans des moteurs à combustion qui continuent de générer du CO2, la décarbonation intervenant plus en amont, dans le fait de réutiliser des matières végétales au lieu d’extraire des hydrocarbures.

La compagnie aérienne américaine Gulfstream Aerospace avait déjà effectué un vol transatlantique avec 100% de SAF au début du mois de novembre, mais il s’agissait alors d’un avion d’affaires. Virgin est donc la première à en faire de même avec un grand avion de passagers.

« Greenwashing »

L’association écologiste Stay Grounded (« restez au sol ») a toutefois qualifié lundi l’opération de « greenwashing ». « Ce n’est pas une coïncidence que ce vol ait lieu deux jours avant le début de la COP28 à Dubaï« , estime-t-elle. « Pendant que l’attention du monde se porte sur un seul vol, il y en a 100.000 chaque jour utilisant des carburants fossiles. Les substituts ne sont qu’une goutte d’eau dans l’océan des hydrocarbures. »

L’organisation Aviation Environment Federation (AEF) a, elle, critiqué l’affirmation selon laquelle les SAF « feront des vols sans culpabilité une réalité ». Ces carburants durables représentent environ 0,1% de l’ensemble du kérosène utilisé dans le monde et il sera très difficile d’augmenter durablement cette part, a-t-elle souligné.