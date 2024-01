Pourquoi janvier est le mois idéal pour acheter une voiture neuve en Belgique

Janvier s’avère être le mois idéal pour l’acquisition d’un véhicule neuf. En ce qui concerne le choix d’une voiture électrique, l’impact d’une prime se révèle plus significatif que celui des zones à faibles émissions.

Aucun salon automobile traditionnel n’est prévu en Belgique en janvier 2024. Néanmoins, ce mois demeure le moment privilégié des conditions salon, ancré dans l’esprit des consommateurs belges à la recherche d’un nouveau véhicule. Les nombreuses campagnes des importateurs, les stocks abondants chez les concessionnaires, ainsi que les études de marché semblent confirmer cette tendance. Ainsi, pour les particuliers, janvier 2024 constitue une opportunité exceptionnelle pour commander leur nouvelle voiture.

Un trimestre crucial pour les ventes aux particuliers

Chaque premier trimestre revêt une importance capitale pour le secteur automobile belge, représentant environ un tiers des ventes annuelles totales réalisées auprès des clients particuliers. Suite à la crise du COVID-19 et aux problèmes de livraison qui l’ont accompagnée, la part des ventes privées est tombée à seulement 33%, contre 67% pour les véhicules immatriculés au nom d’une société (leasing). Il est donc grand temps que la part privée du marché des voitures neuves reprenne de l’ampleur.

Janvier : stocks, promotions et conseils

« Même sans salon en 2024, le mois de janvier demeure une période idéale pour l’achat d’une voiture neuve par les particuliers », explique Andreas Cremer, Administrateur délégué de FEBIAC. Les usines automobiles fonctionnent à plein régime maintenant que toutes les pièces sont disponibles. Les importateurs des différentes marques proposent des conditions intéressantes, tant pour les voitures en stock que pour les voitures neuves. Nous recommandons donc à chacun de se rendre au showroom pour découvrir la voiture de ses rêves et la commander.

« Une récente étude de marché de TRAXIO illustre que les consommateurs sont beaucoup plus disposés à acheter une voiture neuve que lors des années précédentes, et que les visites dans les showrooms sont le canal d’information le plus important à presque tous les stades du processus de décision », ajoute Filip Rylant, porte-parole chez TRAXIO. Le secteur des garages est donc prêt à conseiller et à aider les clients. En effet, lors du choix d’une nouvelle voiture, des conseils avisés sont nécessaires, qui tiennent compte à la fois du profil d’utilisation du client et du budget dont il dispose.

Pour l’achat d’une voiture électrique, une prime constitue un incitatif plus important que la zone à faibles émissions

Le succès croissant de la voiture électrique est attribuable à 90 % aux véhicules d’entreprise ou de location. Les consommateurs ne se montrent pas encore très réceptifs. La Flandre a déjà alloué un budget pour soutenir les acheteurs privés dans l’acquisition d’une voiture électrique neuve ou d’occasion. Une enquête récente de TRAXIO démontre que l’introduction d’une prime pourrait être un stimulant positif pour 37 % des personnes interrogées. Ajoutez à cela les 10 % déjà convaincus d’acheter une voiture électrique de toute façon, et vous constaterez immédiatement que les esprits évoluent progressivement, avec près de la moitié des personnes interrogées s’orientant vers l’électromobilité.

Il est également remarquable que l’effet positif d’une prime (36%) surpasse de loin l’impact controversé des zones à faibles émissions (19%).