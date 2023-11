Pour la COP28, Polestar lance un bot chasseur de fake news : réelle utilité ou pur marketing ?

A la veille de la COP28, la marque de véhicules électriques Polestar a lancé le “Polestar Truth Bot”, un robot conversationnel “spécialement conçu sur X (anciennement Twitter) pour aider à démystifier les inexactitudes les plus courantes relatives au changement climatique dans l’industrie automobile”, explique la société. Alors, opportunité marketing ou réelle utilité? On fait le point.

A l’approche de la COP28, la marque automobile suédoise Polestar, propriété de Volvo, dit avoir lancé cette initiative face à l’émergence de la désinformation sur le climat sur les réseaux sociaux. “Les scientifiques ont tiré la sonnette d’alarme face à l’augmentation des ‘bots négateurs du climat’, les Nations unies ont averti que la désinformation ‘retarde l’action urgente pour assurer un avenir vivable à la planète« , avance la société.

L’objectif du “Polestar Truth Bot” est simple : identifier les publications sur X contenant des informations erronées sur ces sujets et alimenter le débat en ligne. Le bot aura comme mission de répondre aux mythes climatiques sur X en puisant dans des données factuelles. Il se basera notamment sur le récent rapport spécial du GIEC (« Impacts of global warming of 1.5 °C) » et sur le rapport de l’AIE (« The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions »).

Nice to meet you, I'm Polestar's Truth Bot. My mission is to clear up misinformation being posted about climate change and EVs. Ahead of #COP28, I'll be using trustworthy facts and data to reveal the truth behind some of the fiction shared on X. — Polestar Climate Truths (@PolestarTruths) November 22, 2023



» Nous avons choisi X pour notre campagne car un rapport récent de Climate Action Against Disinformation a révélé que les informations les plus fausses sur l’environnement sont partagées via cette plateforme de médias sociaux”, explique Polestar. Fredrika Klarén, Head of Sustainability de la marque automobile commente : « L’utilisation délibérément abusive des données climatiques est incroyablement préjudiciable. Particulièrement aujourd’hui, à l’approche de la COP28, la conversation est brouillée entre la réalité et la fiction ».

Depuis la reprise de Twitter, désormais rebaptisé X par Elon Musk, le climatoscepticisme est courant sur le réseau social. Le milliardaire est accusé de ne pas lutter contre la propagation de fausses informations.

Data published by Carbon Brief in 2020 found that over its whole lifetime, the total greenhouse gas emissions emitted from manufacturing, charging and driving a typical EV were lower than those associated with an average European car running on petrol or diesel.… https://t.co/sEHZAAkiK3 — Polestar Climate Truths (@PolestarTruths) November 28, 2023



Un vrai bot ?

Mais, peut-on laisser un bot discourir sans aucun filet ? Des chercheurs ont en effet découvert que des robots conversationnels tel que ChatGPT délivraient, eux-aussi, parfois des fake news sur le climat et d’autres thématiques. Ces outils peuvent être intentionnellement détournés pour générer rapidement des informations trompeuses.

En réalité, le bot de Polestar n’en est pas un fait remarquer le site d’information américain Tech Crunch. “Il est principalement humain. Il identifie automatiquement des tweets autour de différents domaines thématiques », explique Mike Ofiara, porte-parole de Polestar, au site spécialisé en nouvelle technologie. « Ensuite, des humains travaillent pour choisir à quels tweets répondre et sélectionner la réponse appropriée. »

Il semble improbable qu’un compte validé par des humains puisse rivaliser, en volume, avec des bots entièrement automatisés, note Tech Crunch. Mais, cette stratégie est probablement la meilleure, estime le média, vu les ravages que peuvent causer dans certains cas les publications automatisées de bots conversationnels.

Une étude de 2021 publiée par Climate Policy, avançait que les bots étaient responsables d’environ un quart des tweets négationnistes sur le climat.

The environmental and human impacts of climate change are growing, with increases in extreme weather and global temperatures. The IPCC states that the emissions from fossil fuels need to be reduced by 50% in a decade in order to limit global warming to 1.5°C. The use of EVs… https://t.co/GWMWUw5DqA — Polestar Climate Truths (@PolestarTruths) November 28, 2023



Dans ce contexte, est est important de noter que Polestar se concentre logiquement dans les informations qu’elle met en avant sur les avantages des voitures électriques par rapport aux voitures thermiques. Jusqu’à présent, le compte X de Polestar n’a pas mentionné les bus ou les trains, qui sont aussi des éléments incontournables de la décarbonation de la mobilité, observe Tech Crunch.

Une culture de transparence

Côté promo, Polestar dit vouloir instaurer “une culture de transparence et d’honnêteté en ce qui concerne l’impact climatique et le potentiel de ses activités et de ses produits, de la conception et de la fabrication d’une voiture électrique à son utilisation sur la route”.

“Nous ne pourrons être unis dans l’action climatique en tant qu’industrie que si nous voyons la même chose, et en luttant contre la manipulation des données, nous montrons notre engagement”, laisse-t-elle entendre. Au début de l’année 2023, Polestar a lancé, en collaboration avec la marque automobile Rivian, le Pathway report de Kearney. Il prévoit un effort commun en faveur d’une action climatique collective au sein de l’industrie automobile.

Research shows that a mid-size EV in fact has a lower carbon footprint over its lifetime than a mid-size vehicle with an internal combustion engine – something that should improve over time as more electricity is generated by renewable energy sources. Carbon emission savings in… https://t.co/EOyV5IXHHb — Polestar Climate Truths (@PolestarTruths) November 27, 2023



