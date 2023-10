Polstar 2: en arrière, toute!

Changement de cap pour la Polstar 2, lancée en 2020. Pour son lifting de mi-carrière, cette concurrente de la Tesla 3 bouche sa calandre et revoit son architecture avec un moteur placé désormais à l’arrière et non plus à l’avant, associé à une batterie de taille moyenne (du coréen LG) ou grande (du chinois CATL).

Deux versions bimoteurs à grosse batterie existent également. Nous avons testé la monomoteur à grosse batterie. En déplaçant son cœur vers l’arrière, cette berline devient une propulsion, se fait plus légère du nez et plus agile en virage, assurant un plus grand plaisir au volant. Mais évitez les jantes de 20 pouces optionnelles qui dégradent le confort et réduisent l’autonomie. Lors de cet essai, nous avons consommé entre 16,5 et 20,5 kWh/100 km, soit une autonomie réelle moyenne d’environ 430 kilomètres, loin des plus de 600 kilomètres annoncés…

© pg

A bord, cette berline produite en Chine a l’âme scandinave (Polestar appartient au groupe chinois Geely, également propriétaire de Volvo): le mobilier est stylé et épuré. Malgré quelques plastiques basiques, la finition est meilleure que chez Tesla. La tablette centrale commande un multimédia connecté avec logiciel Android Automotive, assurant la navigation via Google Maps et permettant de télécharger directement des applications depuis l’écran. A l’arrière, l’espace pour les jambes est correct, mais la place centrale exiguë. Cette berline se creuse de deux coffres: un grand derrière (accessible via un hayon) et un petit devant. En conclusion, la Polestar 2 évolue positivement et est très agréable à conduire mais reste plus chère et plus énergivore qu’une Tesla 3, cette dernière pouvant aussi compter sur son réseau de recharge rapide très étoffé. Décidément, le constructeur américain est un rude concurrent… Prochaines étapes pour Polestar: lancer deux SUV dans les mois qui viennent (Polestar 3 & 4), une berline en 2025 et un roadster en 2026, tous électriques.