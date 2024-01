Plus de 10 millions de voitures neuves vendues dans l’UE l’année dernière

Le nombre de nouvelles voitures immatriculées dans l’Union européenne (UE) a augmenté de 13,9% en 2023 par rapport à l’année précédente, selon les données de l’Association des constructeurs européens (ACEA), publiées jeudi. Il s’agit de plus de 10,5 millions de véhicules neufs vendus en un an.

Cette poussée est partagée entre tous les pays de l’UE excepté la Hongrie, qui a connu une baisse de 3,4%. Les hausses les plus fortes ont été enregistrées en Bulgarie (+31,5%), en Croatie (+31,3%) et en Belgique (+30,1%), loin devant les pays représentant les plus gros marchés que sont l’Italie (+18,9%), l’Espagne (+16,7%), la France (+16,1%) et l’Allemagne (+7,3%). Les voitures électriques semblent tenir une certaine responsabilité dans cette progression. Elles sont le troisième choix des consommateurs avec 14,6% de part de marché en 2023, pointant même à 18,5% pour le mois de décembre. Il s’agit de 1,5 million d’unités vendues annuellement, soit 37% de plus qu’en 2022.

Tesla remporte la palme

Tesla, qui ne produit que des véhicules 100% électriques, remporte d’ailleurs la palme chez les constructeurs avec une croissance de 89,2% de ses ventes. Les véhicules hybrides tiennent la deuxième place avec 25,8% des véhicules neufs immatriculés – soit 2,7 millions d’exemplaires ou 29,5% de plus qu’en 2022 – tandis que les hybrides rechargeables poursuivent leur baisse et s’établissent à 7,7% de part de marché. L’essence avec 35,3%, soit 3,7 millions, des voitures vendues dans l’UE en 2023, reste en tête du classement, malgré une légère baisse de 1,1 point de pourcentage par rapport à 2022. Le diesel est quant à lui bon dernier parmi les principales motorisations, passant derrière l’électrique avec ses 13,6% de part de marché contre 16,4% en 2022. Il s’agit toujours de 1,4 million de véhicules neufs immatriculés pendant l’année.