Peugeot 408: architecture d’avenir?

Les SUV seront-ils bientôt passés de mode? En tout cas, ils sont dans le viseur des autorités qui évoquent une taxation en fonction du poids du véhicule.

Pour réduire la consommation des SUV, certains constructeurs étudient de nouvelles architectures originales mais moins hautes et (un peu…) moins pesantes. C’est le cas de Peugeot avec cette 408, version métissée “berline-coupé-crossover”.

Elle dérive de la 308 dont elle reprend le tableau de bord et le mobilier intérieur. Mais le style extérieur est spécifique et l’empattement allongé offre une meilleure habitabilité arrière. A l’avant, l’atmosphère chic et tendance évoque l’univers des marques premium, avec notamment en option des sièges avant ergonomiques à fonction massage, le cuir nappa ou encore un combiné d’instruments numériques avec affichage 3D.

Pas de diesel sous le capot mais une version entièrement électrique arrivera l’an prochain. En attendant, on trouve un moteur à essence (1.2 turbo de 130 ch) et deux hybrides plug-in (180 ou 225 ch, toujours déductibles fiscalement à 100% tant que la législation le permet). Ces hybrides offrent théoriquement 60 kilomètres d’autonomie électrique mais, en pratique, nous n’avons pas dépassé les 40 kilomètres. En mode électrique, la voiture est douce, silencieuse et suffisamment performante (110 ch et 320 Nm dans ce cas). Pour davantage de puissance, le moteur à essence vient à la rescousse, boostant la cavalerie totale à 225 ch.

En action, cette Peugeot fait preuve d’un bel aplomb, avec un très bon compromis confort/tenue de route. On déplore par contre la piètre visibilité latérale et vers l’arrière, ce qui est gênant en ville. Excepté ces détails, cette 408 est une voiture très agréable, cossue et originale qui coûte certes un bon 3.000 euros de plus qu’un break 308 à moteur/équipement équivalents, mais un gros 5.000 euros de moins qu’un SUV 3008. Un bon compromis. Et une architecture de carrosserie sans doute appelée à se répandre.