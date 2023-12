Nouvel élan pour les voitures neuves et d’occasion

La croissance du marché des voitures d’occasion a connu un nouvel élan avec 57.519 immatriculations enregistrées au mois de novembre, soit une hausse de 6,5 % par rapport à 2022, rapporte mardi l’organisation sectorielle Traxio. Le marché des voitures neuves poursuit lui son marathon avec une croissance de 26,1% (37.552 unités).

En cumul sur les 11 premiers mois de l’année, la hausse des voitures d’occasion est de 7,8% avec 46.231 immatriculations de plus qu’au cours de la même période en 2022. Il persiste toutefois un déficit de 18.030 unités par rapport à 2021 (-2,7%). « Le marché de l’occasion continue toujours de progresser favorablement, principalement en raison de la disponibilité croissante de voitures d’occasion combinée à une stabilisation des prix, voire à une légère baisse de ces derniers », analyse Filip Rylant, porte-parole de Traxio.

Des parkings remplis de voiture neuves

Par ailleurs, les parkings des concessionnaires sont aujourd’hui remplis de voitures neuves. « D’une part, il s’agit de voitures qui ont été commandées plus tôt et qui sont livrées et immatriculées avec un certain retard, mais d’autre part, il y a aussi beaucoup de voitures invendues en stock », conclut F. Rylant.