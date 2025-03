Nouveau cauchemar pour les automobilistes au carrefour Léonard

Quelques centaines de mètres d’embouteillages s’étaient déjà formés lundi matin avant 8h00 à l’approche du tunnel de l’E411 sous le carrefour Léonard où d’importants travaux de rénovation commencent.

Le Centre flamand de la circulation recommande aux navetteurs d’éviter, si possible, l’E411 en direction de Bruxelles le matin. La SNCB va de son côté renforcer la capacité de ses trains. À partir de ce lundi, la circulation en direction de Bruxelles et de Namur se fait par le tunnel en direction de Namur. Dans quelques mois, cette situation changera. La circulation dans les deux sens passera alors par le tunnel en direction de Bruxelles.

Les automobilistes en direction de Bruxelles rouleront sur une seule bande de circulation jusqu’à la fin des travaux. Sur le ring de Bruxelles, la circulation devrait être plus fluide puisque samedi a eu lieu la réouverture du tunnel du ring intérieur pendant la journée. Désormais, l’Agence flamande des routes et de la circulation (AWV) n’effectuera des travaux dans les tunnels du ring de Bruxelles que le soir et la nuit. En semaine, les deux tunnels seront ouverts à la circulation dès 5h30, afin de ne pas perturber la circulation du matin. À 20h30, les tunnels seront à nouveau fermés.

Selon le planning actuel, les travaux dans les deux tunnels (E411 et R0) devraient être entièrement terminés fin 2025.