Nombre d’immatriculations de véhicules en hausse en février

Le nombre d’immatriculations de véhicules a fortement progressé le mois passé par rapport à février 2022. Près de 40.000 voitures neuves ont été recensées, une hausse de 24%.

Le marché poursuit donc sa tendance haussière initiée en janvier. Il s’agit, selon le Service Public Fédéral Mobilité & Transports et la Febiac, (Fédération belge et luxembourgeoise de l’Automobile et du Cycle), du meilleur mois de février des trois dernières années. Tant le marché des personnes privées (+13,5%) que celui des sociétés (+30,8%) sont à la fête.

Au cumul des deux premiers mois, le marché des voitures particulières neuves affiche une amélioration de 20,5% par rapport à cette même période en 2022.

Le segment des véhicules utilitaires légers améliore aussi son résultat mensuel en février, avec une hausse de plus de 10% (5.369 immatriculations).

La progression est de moindre ampleur pour les motos, scooters, tricycles et quadricycles légers, mais affiche tout de même 7,5%, à 1.908 immatriculations.