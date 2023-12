Mobilité durable entre Mérode et Montgomery: les détails du nouveau boulevard

Au terme d’un large et long processus de concertation, Bruxelles Mobilité a introduit la demande de permis pour réaménager l’avenue de Tervueren entre le parc du Cinquantenaire et le ​square Léopold II et remanier deux carrefours clés de la mobilité bruxelloise: Mérode et Montgomery, a annoncé vendredi l’opérateur public de la mobilité.

Objectif: transformer en boulevard ce tronçon d’une artère tenant actuellement de l’autoroute urbaine.

Le réaménagement vise à clarifier les zones dédiées aux déplacements des différents modes, en diminuant les conflits, notamment entre les piétons et cyclistes. Ces conflits sont accentués sur un espace partagé de l’axe Mérode-Montgomery par l’augmentation de ces usagers. Deux pistes cyclables unidirectionnelles sont prévues de part et d’autre des alignements d’arbres existants.

L’avenue sera verdurisée, via l’ajout d’une berme centrale arborée, séparant les 2×2 bandes de circulation. Deux alignements d’arbres supplémentaires seront créés pour accentuer le caractère vert et la perspective historique vers les arcades du Cinquantenaire.

Le projet maintient 98% des emplacements de stationnement.

Il prévoit trois traversées cyclo-piétonnes supplémentaires, protégées par des feux de circulation.

Les sens de circulation des voies latérales sont modifiés pour décourager le trafic de transit.

Trois bandes automobiles seront maintenues

A Mérode, le projet supprime le rond-point pour créer un carrefour à feux gérés de manière dynamique avec le carrefour voisin Tongres/Celtes. La voie la latérale sud pour les bus, supprimée dans les années 2000, sera réintroduite. Le trafic vélo et piéton qui se partage aujourd’hui l’espace en trottoir sera séparé.

A Montgomery, la fontaine sera restaurée. L’espace vert central sera légèrement réduit au profit d’espaces verts supplémentaires sur le pourtour. Trois bandes automobiles seront maintenues. Une zone tampon densément plantée séparera celles-ci des espaces piétons et de la bande giratoire cyclable. Les piétons pourront relier beaucoup plus facilement les différentes parties du rond-point.

Retrouver une avenue beaucoup plus verte

Des zones dédiées à la détente sont intégrées sur les pourtours du square (bancs, parterres).

« Les processus démocratiques prennent parfois du temps pour aboutir. Je suis très heureuse que les plans de transformation d’une des plus belles avenues de Bruxelles et du rond-point Montgomery soient maintenant déposés. Il était temps que tous ses utilisateurs et ses riverains retrouvent une avenue beaucoup plus verte et plus agréable à vivre, plus facilement traversable à pied avec une meilleure sécurité pour les cyclistes, sans que les fonctions automobiles de l’axe ne soient modifiées. C’est le fruit d’un compromis courageux de toutes les parties », a commenté la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen).

Cité, comme celle-ci, dans le communiqué de Bruxelles Mobilité, le bourgmestre d’Etterbeek, Vincent De Wolf (MR), a souligné que le réaménagement de l’avenue en un boulevard urbain doté de deux pistes monodirectionnelles pour les vélos, de latérales apaisées pour les habitants ainsi que d’une grande entreprise de végétalisation avec la plantation de près de 80 arbres constituait « un projet porté par Etterbeek depuis près de cinq ans. »

« Nous nous réjouissons que la Région ait embrassé ce dernier et l’ait présenté une première fois à près de 400 habitants en septembre dernier. Le temps venu de l’enquête publique et de la concertation sera l’occasion d’en affiner les contours. Il faudra en outre répondre aux questions légitimes des riverains qui s’attendent à plusieurs modifications demandées en septembre dernier », a ajouté Vincent De Wolf.