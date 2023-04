Mercedes EQS SIV: l’électrique des grosses têtes

Après la limousine électrique EQS, voici sa version SUV qui nous fait voir la route d’un peu plus haut et nous laisse davantage d’espace au-dessus de la tête.

Surtout à l’arrière, où la garde au toit est nettement plus généreuse que dans l’EQS berline, un peu limitée sur ce point. Cette version SUV se distingue aussi par la possibilité d’embarquer jusqu’à sept passagers, en ajoutant deux strapontins dans le coffre. Mais l’espace y est moins généreux qu’aux deux premiers rangs.

A la deuxième rangée, la banquette coulisse et s’incline électriquement, mais on n’a pas droit à de véritables sièges individuels comme dans un Range Rover (qui existera aussi l’an prochain en version tout électrique). Les habitants sont posés sur une suspension pneumatique confortable, mais moins moelleuse que celle d’une Classe S. C’est qu’il y a ici bien plus de poids et de hauteur de caisse à maintenir en place: ce colosse électrique pèse au minimum 2,7 tonnes à vide! Pour lui donner un brin d’agilité en virages, les roues arrière pivotent. Mais le conducteur aura tendance à mener ce paquebot en douceur, l’engin n’aimant guère être secoué. D’autant que le freinage régénératif souffre d’une pédale à la course trop longue et peu aisée à doser.

Produite aux Etats-Unis, cette Mercedes sur pile se décline en version monomoteur propulsion (360 ch) ou en trois variantes bimoteurs à transmission intégrale (360, 449 ou 544 ch), toutes disposant de la même batterie. L’autonomie officielle varie de 594 à 634 kilomètres selon la configuration. Comptez 200 kilomètres de moins en pratique, ce qui reste néanmoins intéressant. Les accélérations de la version de base ne sont pas ébouriffantes, mais largement suffisantes.

Ce qui gêne au quotidien, c’est le gabarit de l’engin et la piètre visibilité périphérique, qui rend les contours difficiles à cerner. Une raison supplémentaire de rouler pépère. Il serait dommage d’érafler un véhicule aussi chic et onéreux