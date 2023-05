Mercedes Classe E: des étoiles plein les feux…

Mercedes présente sa nouvelle Classe E (sixième génération), dont les feux arrière se parent d’un motif en étoile rappelant le logo du constructeur.

A bord, cette berline peut s’équiper d’une dalle numérique de près de 40 pouces qui court sur toute la largeur du tableau de bord. De nombreuses applications sont proposées, dont une de visioconférence qui fonctionne (mais à l’arrêt uniquement…) grâce à une caméra située au sommet du tableau de bord.

Sous le capot, il y aura de l’essence (204 ch), du diesel (197 ch) et des propulseurs hybrides plug-in essence/électricité (312 et 381 ch) offrant plus de 100 kilomètres d’autonomie électrique théorique. Une version plug-in diesel/électricité est aussi programmée. Le break sera dévoilé en juin puis suivront les coupés et cabriolets CLE. Les tarifs ne sont pas encore connus.