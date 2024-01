Les embouteillages, une perte de temps… et surtout d’argent!

Les pertes de temps et le surcroît de consommation et d’émissions polluantes provoqués en Belgique par les embouteillages représentent un coût estimé à plus de cinq milliards d’euros l’an dernier, soit 4% de plus qu’en 2022, selon des chiffres du « Belgian Mobility Dashboard » établi par la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) et la Febiac, la fédération du secteur automobile.

Les mois d’octobre et novembre ont été les plus « coûteux » sur ce plan, à respectivement 552 et 513 millions d’euros. A l’inverse, les coûts liés à la congestion sur les routes belges ont été les plus faibles en juillet (271 millions d’euros).

Au nord du pays, les routes n’ont jamais été autant encombrées qu’en 2023, avec un mois de novembre particulièrement noir à cet égard, selon le Vlaams Verkeerscentrum.

La FEB et la Febiac calculent les coûts économiques générés par la congestion en se basant sur les pertes de temps, la consommation supplémentaire de carburant et le coût des émissions supplémentaires des véhicules, qu’elles convertissent ensuite en valeurs monétaires.