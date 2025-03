Les dessous de la renaissance des voitures Smart (vidéo)

Cette vidéo présente la Smart #3 et explique la transformation de la marque. Il s’agit ici d’un SUV coupé compact, comparable en format à la VW ID.4, bien loin de la petite citadine emblématique que Smart proposait depuis son lancement en 1998.

Tout a changé pour la marque Smart. Autrefois produites par Mercedes, ses voitures sont désormais le fruit d’une coentreprise entre le constructeur allemand et le groupe chinois Geely, qui détient notamment Volvo, Polestar et Lotus. Cette alliance a conduit à une refonte complète de la marque.

De Swatch à Smart

La Smart originale est née en 1998 sous l’impulsion de Nicolas Hayek, fondateur des montres Swatch. Il rêvait d’une voiture inspirée de ses montres : la “Swatchmobile”. Mercedes a concrétisé ce projet en produisant le véhicule en Alsace. Malgré un succès d’estime, les ventes insuffisantes ont entraîné des pertes financières considérables, chiffrées en milliards d’euros.

En 2014, un partenariat avec Renault a donné naissance à une production commune où la Smart et la Twingo partageaient la même plateforme. Cependant, cette alliance n’a pas suffi à résoudre les difficultés commerciales de Smart.

Face à ces défis, une refonte totale a été opérée en 2019 avec la création d’une joint-venture avec Geely. L’objectif : produire uniquement des véhicules électriques, plus grands et mieux adaptés au marché. Mercedes assure le design en Allemagne, tandis que Geely fournit la technologie et assure la fabrication, actuellement en Chine.

Les nouveaux modèles conservent l’ADN original de Smart, avec une identité distincte, des touches de design premium rappelant Mercedes, et une orientation dynamique légèrement sportive.

De 0 à 100 km/h en 3,7 secondes

Le premier modèle issu de cette transformation, la Smart #1, a été lancé en 2023. Il s’agit d’une compacte basée sur la même plateforme que la Volvo EX30, mais avec un tempérament plus audacieux.

Un an plus tard, la Smart #3 est venue compléter la gamme. Disponible à partir de 39 495 euros, elle développe 272 ch pour une autonomie de 325 km. La version présentée dans la vidéo est la Smart #3 Brabus, équipée de quatre roues motrices et d’une puissance de 430 ch, offrant une autonomie de 415 km. Elle promet des performances impressionnantes, avec un 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes (nous avons préféré ne pas vérifier, histoire de conserver notre permis de conduire). Son prix : 52 495 euros.

Des ventes en progression

La gamme continuera à s’étendre avec l’arrivée de la Smart #5, un SUV encore plus imposant, doté d’une batterie grande capacité avec charge rapide en 800 volts et d’un tempérament légèrement baroudeur.

Bien que la marque soit en pleine relance, les chiffres restent encore modestes : environ 13 000 Smart ont été immatriculées en Europe en 2024, dont 762 en Belgique. Mais selon Henry Wattel, CEO de la marque en Belgique, les ventes « iront crescendo » au fil des mois.

Vidéo Jean-Michel Herbint et texte Robert van Apeldoorn