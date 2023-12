« Les conducteurs en Tesla font le plus d’accidents et ceux en BMW roulent le plus souvent sous influence »

Qui sont les conducteurs qui font le plus d’incidents sur la route ? Le plus d’accidents ? Et roulent le plus souvent sous influence ? Une nouvelle étude américaine épingle les comportements des automobilistes se déplaçant en Ram, Tesla et BMW. En Belgique, le classement est fort différent.

Qui a la pire conduite ? Entre automobilistes de telle ou telle marque, les clichés fusent. Une nouvelle étude, publiée cette semaine, éclaire cette question, du moins pour l’année 2023.

Lending Tree, banque et assurance aux États-Unis, a passé les chiffres des incidents routiers au peigne fin. « Incidents », cela veut dire accidents, conduite sous influence, excès de vitesse et contraventions. Toutes catégories confondues, ce sont donc les conducteurs de Ram, ces énormes 4×4 qu’on voit aussi en Belgique, qui sont les pires. Entre mi-novembre 2022 et mi-novembre 2023, 32,9 incidents par 1.000 conducteurs ont été répertoriés.

Les conducteurs de Tesla et de Subaru les suivent de près, avec un score de respectivement 31,13 et 30,09.

Le plus d’accidents

Quand on regarde de plus près les différentes catégories, la donne change quelque peu. Pour les accidents, ce sont les conducteurs de Tesla qui sont les pires. Ils ont eu 23.54 accidents par mille conducteurs. Mais les trois mêmes marques se retrouvent dans le top 3 : Ram vient en deuxième place, avec 22,76 personnes et Subaru avec 20,90.

Pourquoi certaines marques semblent-elles plus propices aux accidents que d’autres ? Cela dépend en réalité du style de conduite des personnes, mais différentes marques peuvent attirer différents types de conducteurs. « La plupart des conducteurs de monospaces semblent plus intéressés par le fait d’emmener leurs enfants en ville en toute sécurité que par le fait de rouler à toute allure dans un véhicule très puissant », explique Rob Bhatt, expert en assurances.

Ce lien entre le style de conduite et la marque est un certain cliché bien sûr, et il ne faut pas mettre tous les conducteurs de Tesla ou autres dans le même pot : 976,5 sur 1.000 n’ont pas eu d’accident. Mais cet élément peut néanmoins jouer sur les primes d’assurance. « Le taux d’accidents d’un véhicule est un des facteurs pris en compte par les compagnies d’assurance pour déterminer le risque qu’il y a à assurer un modèle particulier », ajoute Bhatt, précisant néanmoins que l’historique personnel des incidents commis par les automobilistes y est un facteur plus déterminant.

L’étude ne précise pas si le « Full Self Drive », système d’aide à la conduite de Tesla qui fait que le véhicule roule presque tout seul, était enclenché ou non lors de ces accidents. Il y a déjà eu des accidents où cet autopilote pourrait être responsable. Des enquêtes ont en tout cas été ouvertes par les autorités américaines.

Les conducteurs les plus bourrés

Dans la catégorie des conducteurs roulant sous influence, c’est BMW (6e au classement général des incidents) qui se distingue, avec un nombre « significativement élevé ». 3,13 conducteurs sur 1.000 ont pris le volant après avoir bu. C’est près du double des conducteurs de Ram (1,72). Subaru occupe à nouveau la troisième place (1,45). Tesla fait bien mieux dans cette catégorie, avec un taux de 1,02, qui place le constructeur de véhicules électriques à la 20e place.

Pour ce qui est des deux dernières catégories, Lending Tree ne fait pas de classement individuel. Il est juste précisé que Ram occupe la première place en matière d’excès de vitesse. 4,42 conducteurs sur 1.000 ont été flashés. Pour les contraventions, le chiffre est de 8, ce qui place Ram à la cinquième place. La pire marque en la matière n’est malheureusement pas indiquée.

Et en Belgique ?

Voilà pour le classement aux États-Unis. Les « pires » marques sont aussi présentes sur nos routes, mais est-ce que leurs conducteurs commettent le même nombre d’incidents ?

Force est de constater que la situation est très différente. D’autres marques sont en haut du classement… et il y a surtout beaucoup moins d’accidents. Selon les chiffres de Vias, en 2020, il y a eu 6,7 accidents pour 1.000 conducteurs de Smart et 6,2 pour Seat, soit les deux marques les plus impliquées dans des accidents. Pour l’Institut de la sécurité routière, la principale raison est que pour ces marques, il s’agit de jeunes conducteurs.

Pour les marques les plus flashées, une étude de 2015 montre que BMW (9% contre 6%), Mercedes-Benz (8,5 contre 6%), Audi (7 contre 5%) et Volvo (4 contre 3%) ont une part des PV émis pour excès de vitesse plus importante que leur part de marché du parc automobile. Ce qui montre que proportionnellement, ce sont ces conducteurs qui appuient le plus sur le champignon.