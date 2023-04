Les chantiers d’asphaltage reprennent à Bruxelles: liste des perturbations

Avec le retour du beau temps, Bruxelles Mobilité démarre son programme d’asphaltage 2023 pour rénover les voiries régionales.

Les routes sont constamment exposées aux intempéries et aux dommages causés par la circulation des véhicules, ce qui peut entraîner une détérioration de la surface de la route. L’asphalte, qui est le matériau utilisé pour la construction de la plupart des routes modernes, est soumis à une usure normale avec le temps et les conditions météorologiques.

La réfection régulière des routes est nécessaire pour maintenir la sécurité et le confort des usagers de la route. Si la surface de la route est endommagée ou usée, elle peut devenir glissante, ce qui augmente le risque d’accidents de la route. De plus, les nids-de-poule, les fissures et les crevasses peuvent provoquer des dommages aux pneus et aux suspensions des véhicules, ce qui peut augmenter les coûts d’entretien des véhicules.

Tous les 10 à 15 ans

La fréquence à laquelle une route doit être réasphaltée dépend de plusieurs facteurs, notamment le climat, le niveau de trafic, la qualité du matériau d’asphalte utilisé lors de la construction initiale, et l’entretien régulier de la route. Les routes les plus fréquentées et celles situées dans des régions avec des conditions climatiques extrêmes, telles que des hivers rigoureux ou des températures élevées, peuvent nécessiter des travaux de réfection plus fréquents.

En ce qui concerne la fréquence spécifique de réasphaltage des routes en Région Bruxelloise, les routes principales et les rues très fréquentées en Région Bruxelloise sont réasphaltées tous les 10 à 15 ans environ. Les routes moins fréquentées ou moins importantes peuvent être réasphaltées moins fréquemment, tous les 20 à 25 ans. Il est important de noter que ces fréquences peuvent varier en fonction des conditions et des besoins spécifiques de chaque route.

Les premiers asphaltages de l’année ont lieu cette semaine du 3 avril:

Rue Bollinckx (autour de l’îlot entre la rue d’AA et le Quai d’AA) : du lundi 3 avril au samedi 8 avril.

(autour de l’îlot entre la rue d’AA et le Quai d’AA) : du lundi 3 avril au samedi 8 avril. Boulevard de la Woluwe , entre l’avenue Marcel Thiry et la limite régionale – Phase 1 – fermeture du boulevard de la Woluwe en direction de Bruxelles :du vendredi 7 avril au lundi 10 avril.

, entre l’avenue Marcel Thiry et la limite régionale – Phase 1 – fermeture du boulevard de la Woluwe en direction de Bruxelles :du vendredi 7 avril au lundi 10 avril. Suivront d’autres chantiers tous les week-ends du printemps : avenue de Tervuren (entre la chaussée Tervuren et la limite régionale, l’avenue Brugmann (entre la rue Vanderkindere et et la chaussée de Waterloo), la sortie E40 vers Colonel Bourg, le boulevad Leopold III, l’avenue Ducpétiaux,…

Pendant les travaux, la zone de chantier est complètement inaccessible, la circulation et le stationnement sont impossibles. Les déviations sont indiquées sur place.

Si l’asphaltage est réalisé le jour du passage des poubelles, Bruxelles Propreté demande que les sacs soient déposés en dehors de la zone chantier, à l’intersection la plus proche.

Les dates précises des interventions et des chantiers sont annoncées sur cette page du site de Bruxelles Mobilité.