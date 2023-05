Les bornes de recharge se multiplient à Bruxelles, mais les tarifs sont très différents

Bruxelles fait des progrès très visibles en équipement de bornes sur la voie publique. C’est la volonté de la Région, qui a attribué trois concessions à des opérateurs privés.

Gros souci : les tarifs sont incroyablement différents. Les bornes du réseau historique, de TotalEnergies, sont fort chères, avec 70 cents par kWh. Elles affichent un tarif quasiment deux fois supérieur aux bornes EnergyDrive, qui facturent 37 cents par kWh. Le tarif de 70 cents représente à peu près le coût du carburant pour une auto à essence (en été), consommant 7 litres de super au 100 km.

Cet écart est surprenant. Il était encore plus important il y a un bon mois. Les bornes EnergyDrive facturaient 25 cents par kWh, soit quasi le tiers des bornes concurrentes ! EnergyDrive a augmenté son tarif alors que les cours de l’électricité reculent.

Tarifs révisables annuellement

Ces tarifs sont très confus pour les utilisateurs. Pourquoi ces disparités ? Sibelga, qui gère les dossiers de concession pour la Région, avance que les tarifs sont révisables annuellement. Selon des critères précis, dont le prix de l’électricité pour les particuliers, et l’indexation des salaires, ce qui est plutôt singulier.

« Le tarif que nous avons appliqué au début de la première concession, à 25 cents le kWh, remontait à l’appel d’offres, avant la crise de l’énergie » dit Meghan Richil, porte-parole d’EnergyVision, opérateur du réseau EnergyDrive. « Le tarif actuel est encore inférieur au coût du kWh pour les charges à domicile. »

Un troisième tarif bientôt !

Pour compliquer les choses, EnergyVision appliquera un autre tarif pour la deuxième concession décrochée en avril dernier : 46,5 cents.

La cause de ces disparités ? Les tarifs de recharge ne sont pas encadrés à la manière des carburants, où les tarifs sont nettement plus transparents et sont affichés à la pompe, alors qu’il n’y a rien d’indiqué sur les bornes. Les automobilistes doivent consulter des applications pour savoir ce qu’ils payeront.

Pas de subsides

A la décharge de la Région, le principe des concessions est qu’elles ne donnent pas accès à des subsides. Les opérateurs obtiennent la faculté d’installer des bornes sur les voies publiques de manière aisée. Ils font donc leurs comptes pour espérer rentabiliser l’activité. La Région tend à choisir l’opérateur qui propose le tarif le plus attractif, mais laisse la faculté de changer le prix tous les ans.

A chaque nouvelle concession, la Région améliore son processus d’appel d’offres.

Il reste à améliorer l’information aux automobilistes. Et aussi à trouver un moyen que le tarif ne dépasse pas le prix de la recharge pour ceux qui peuvent installer une borne à domicile, et ne soit pas supérieur au coût de l’énergie pour une auto à carburant équivalente.