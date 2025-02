Leapmotor T03, l’enfant chinois de Tavares

Pour mieux contrer un ennemi, il est parfois bon de s’en faire un allié… C’est ce qu’a dû penser Carlos Tavares en 2023, lorsqu’il a fait alliance avec le constructeur chinois Leapmotor, grimpant dans son capital à hauteur de 21,3%, pour la somme d’environ 1,5 milliard d’euros.

Le but était de booster l’offensive de Stellantis en matière de véhicules électriques à bas coûts, en s’offrant les droits exclusifs de fabrication, d’exportation et de vente des produits Leapmotor en dehors de la Chine, tout en s’octroyant une partie des bénéfices générés sur le grand marché de l’Empire du Milieu. Depuis lors, Tavares a dû prendre la porte, mais les Leapmotor ont bien débarqué chez nous, vendues dans 22 concessions Stellantis du pays (un doublement des points de vente est planifié cette année).

En attendant le SUV compact B10 prévu en fin d’année, deux modèles électriques sont disponibles : un SUV familial (C10 à 36.400 euros) et cette petite T03 (18.900 euros), qui se pose entre une Dacia Spring encore plus basique (16.990 euros) et une Citroën ë-C3 plus cossue (23.300 euros actuellement, mais version à plus petite batterie attendue cette année autour de 19.990 euros).

Si le style extérieur n’a rien de charmeur, l’intérieur est moins basique qu’attendu : le mobilier est bien assemblé et se couvre de tissu par endroits. L’équipement est très complet, avec même un toit panoramique vitré de série.

Par contre, les sièges sont durs et plats, la suspension sans moelleux et la direction dépourvue de tout ressenti.

À conduire, c’est certes moins rustique qu’une Dacia Spring, mais on est loin de l’agrément d’une Citroën ë-C3. Et l’autonomie est limitée (moins de 200 kilomètres lors de notre test hivernal).

Bref, on se demande quel public cette petite voiture saura séduire, d’autant que ses origines chinoises (mais assemblage bientôt en Europe) constitueront un frein moral pour certains (notons que la Dacia Spring est également produite en Chine, mais que la Citroën ë-C3 est construite en France).

Moteur électrique synchrone, 95 ch (70 kW) / 158 Nm ;

batterie de 37,3 kWh bruts/36 nets, temps de charge : 18h sur prise domestique, 6h sur borne AC (max. 6,6 kWh), de 30 à 80% en 36 min. sur borne DC (max. 48 kW) ;

longueur : 3,62 m ;

poids : 1.175 kg

Performances :

vitesse maxi : 130 km/h (bridée) ;

0-100 km/h en 10,4 secondes ;

consommation de l’essai (6°C) : de 13,5 à 21,5 kWh/100 km ;

autonomie moyenne officielle/de l’essai : 265 km/190 km ;

rejets CO2 : 0 g/km

Prix : 18.900 euros ; déductibilité fiscale : 100%

Les + :

Bon marché pour une électrique ;

équipement de série très complet ;

vendue et entretenue dans le réseau Stellantis.

Les – :

Agrément de conduite inexistant hors ville ;

aucune image de marque ;

pas de connexion Android Auto/Apple CarPlay ;

quelques bugs électroniques (GPS, radio DAB) ;

quatre places seulement ;

pas d’essuie-glace arrière ;

son de l’avertisseur piétons irritant.