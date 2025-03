Le permis de réaménagement de la place Meiser a été délivré

Le permis d’urbanisme pour le réaménagement complet de la place Meiser, point noir du trafic routier, situé à Schaerbeek a été délivré, a annoncé vendredi la secrétaire d’Etat à l’Urbanisme, Ans Persoons (Vooruit).

Volontiers surnommée “place misère” par nombre d’usagers, ce carrefour automobile sera prochainement transformé en un nœud multimodal sécurisé à l’espace public réaménagé et arboré. Le projet porté par Bruxelles Mobilité vise à simplifier et à sécuriser la circulation pour tous les usagers et à de créer un véritable espace public, vert et plus agréable.

Deux carrefours distincts

Concrètement, le projet consiste à transformer le grand rond-point jugé aujourd’hui peu “lisible” en créant deux carrefours distincts: un carrefour pour gérer l’axe des boulevards Reyers/Wahis; et un autre pour gérer les flux de la rue Cambier, l’avenue Rogier, la chaussée de Louvain et l’avenue Plasky.

Le projet supprime aussi la traversée en diagonale de la place par des voies de tram, ce qui permet de simplifier la gestion des arrêts de transports publics. L’objectif est de donner au rond-point Meiser un réel statut de nœud multimodal en lien avec l’arrêt SNCB Meiser tout proche.

Les piétons et cyclistes disposeront d’espaces dédiés plus larges qui renforceront leur sécurité.

Des espaces verts

La disparition du rond-point permettra un gain d’espace pour développer des espaces verts et faire de la place Meiser “un lieu de rencontre plus agréable et ombragé, avec la plantation d’une centaine d’arbres en pleine terre et la création de parterres et massifs fleuris.

Le projet d’aménagement intègre enfin des principes de gestion ‘durable’ et ‘intégrée’ des eaux pluviales. Au total, 1/5e de la surface des nouveaux aménagements sera déminéralisé.

Le timing des opérations de réaménagement sera fixé par le prochain gouvernement bruxellois de plein exercice.