Le gouvernement bruxellois en affaires courantes refuse d’approuver la poursuite des travaux à la gare du Nord. En cause: un surcoût majeur.

Des travaux à la gare du Nord doivent permettre notamment de créer un tunnel situé sous les voies ferroviaires pour faire office d’arrière-gare et permettre au métro 3 de faire demi-tour. Mais un premier problème avait déjà contrarié ces travaux avec la présence imprévue d’une nappe d’eau dite perchée. Cet imprévu génère un certain surcoût. Selon une note au gouvernement obtenue par le quotidien économique L’Echo, le marché initial pour la construction de ce tunnel était d’environ 44 millions d’euros. Il s’agirait désormais d’un montant d’environ 88 millions, soit le double qu’initialement estimé.

L’exécutif régional juge “inapproprié” d’approuver des surcoûts

Ce n’est pas l’unique surcoût survenu ces dernières années sur le tronçon Albert-Gare du Nord. Évalué à environ 700 millions d’euros en 2022, un montant global de 1,5 milliard d’euros est aujourd’hui évoqué selon L’Echo. L’exécutif régional juge “inapproprié” d’approuver des surcoûts vu l’incertitude quant à la soutenabilité budgétaire du projet. La Stib craint un retard de chantier considérable de 12 à 18 mois. Certains membres du gouvernement évoquent plutôt un retard de six mois.

Piscine, plaine de jeux, école de cirque : vers une reconversion du chantier du Métro 3 ?

Face aux nombreux retards et surcoûts du chantier du Métro 3, plusieurs associations ont lancé un appel à projets en novembre dernier pour imaginer une nouvelle utilisation du site, notamment la station Toots Thielemans.

Des associations comme l’Arau, le Bral et Inter-Environnement Bruxelles ont proposé des alternatives sous le nom de “Stalingrad Underground“. Après avoir reçu une vingtaine d’idées, un jury a sélectionné trois projets :

Une plaine de jeux, pour pallier le manque d’espaces récréatifs pour enfants dans le quartier.

Une piscine, afin de répondre au déficit de bassins publics à Bruxelles. La région ne dénombre en effet que dix-huit piscines publiques sur son territoire pour pas moins de 1,25 million de personnes, rapporte La Libre.

Un centre d’initiation aux arts du cirque imaginé par l’École du Cirque de Bruxelles, comme un lieu culturel et communautaire.

Ces projets, jugés réalistes et bénéfiques pour le quartier, ne nécessiteraient que des aménagements légers et n’occasionneraient pas de nuisances supplémentaires pour les riverains. Les associations espèrent maintenant que des architectes et des parlementaires prendront en charge leur concrétisation.