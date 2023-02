La Wallonie adapte ses tarifs pour la redevance kilométrique

La Wallonie a décidé d’adapter, à partir du 1er juillet 2023, les tarifs de la redevance kilométrique imposée aux poids lourds qui empruntent ses (auto)routes, a indiqué mardi dans un communiqué la Sofico.

Les adaptations se font sur deux axes, détaille la société de financement des infrastructures wallonnes. Concernant la masse maximale autorisée, il y aura une baisse de 3,1 cents/km pour la catégorie de 3,5 à 12 tonnes et une augmentation de 2 cents/km pour les plus de 32 tonnes. Par ailleurs, une norme de différenciation tarifaire est introduite entre les normes de pollution de l’air EURO 5 et EURO 6. « Cette adaptation, similaire à celle pratiquée par la Région flamande en juillet 2020, générera des recettes additionnelles estimées à 40 millions d’euros en base annuelle », souligne la Sofico.

Réinvestir dans l’entretien des autoroutes de Wallonie

Le montant sera intégralement réinvesti dans l’entretien de l’ensemble des autoroutes de Wallonie et ses principales nationales, soit environ 2.700 kilomètres de voiries, ajoute-t-on.

Au budget 2023, la recette liée à la redevance kilométrique poids lourds s’établit à 320 millions d’euros, pour des dépenses cumulées d’entretien et de réhabilitation de l’infrastructure s’élevant à 410 millions. La redevance a été introduite en avril 2016. Elle concerne les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport de marchandises et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes.