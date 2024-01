La SNCB est à la recherche de 1.300 nouveaux travailleurs

La SCNB recrute en masse en 2024 : la société des chemins de fer est à la recherche de 1.300 nouveaux collègues, indique-t-elle vendredi. Les postes vacants sont principalement des profils opérationnels, tels que des conducteurs de train, accompagnateurs ou techniciens.

La SNCB veut considérablement augmenter le nombre de travailleurs sur le terrain pour la deuxième année de suite.

Sur les 1.300 postes vacants, environ 400 concernent des conducteurs de train, 300 sont des accompagnateurs de train et 300 sont des techniciens, qui s’assurent de l’entretien et de la rénovation des trains. La SNCB est également à la recherche d’une centaine de personnes pour assurer la sécurité dans les gares et dans les trains. Il s’agit autant d’agents de sécurité de Securail que d’opérateurs pour les centrales d’alarmes. La société souhaite également recruter des personnes dans d’autres domaines, comme des chefs de projet, des architectes pour les gares et des analystes de données.

En 2023, 1.600 postes vacants ont été pourvus. Pour la première fois en dix ans, plus de gens ont rejoint l’entreprise qu’ils ne l’ont quittée. L’année passée, un quart de personnes en plus qu’en 2022 ont postulé pour un travail à la SNCB.