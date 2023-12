La SNCB augmentera ses tarifs de près de 6 % à partir du 1er février

La SNCB va augmenter ses tarifs de 5,9 % à partir du 1er février 2024, une hausse qui intègre l’évolution de l’indice des prix à la consommation, annonce la compagnie ferroviaire dans un communiqué diffusé vendredi.

Tant les tarifs régulés (abonnements domicile-école et domicile-travail, le ticket standard et les Senior et Youth Tickets de 2e classe, ainsi que le ticket avec réduction Intervention Majorée) que les tarifs non régulés (tels que le Youth Multi, le Standard Multi et le Local Multi) seront indexés de 5,9%.

La SNCB procède généralement chaque année à la même période à une adaptation à la hausse de ses tarifs. L’alignement sur l’indice des prix à la consommation répond aux dispositions du contrat de service public conclu avec le gouvernement, précise-t-on.

Les prix du City Pass à Anvers, Gand, Charleroi et Liège et du supplément vélo restent inchangés.

Aux navetteurs qui télétravaillent en moyenne 2 à 3 jours par semaine, la SNCB conseille le Flex Abonnement (un abonnement domicile-travail flexible) qui a été lancé en mars.

L’annonce vendredi de cette hausse des prix coïncide avec la communication faite plus tôt dans la journée par le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel sur la ponctualité. En novembre, pas moins de 19,2% des trains de voyageurs circulant sur le réseau belge étaient en retard. Ce qui signifie, selon les données d’Infrabel, qu’ils sont arrivés avec au moins 6 minutes de retard à leur gare terminus et/ou à Bruxelles pour ceux dont la jonction Nord-Midi fait partie du trajet. C’est l’un des pires résultats en 7 ans.