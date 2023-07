La sécheresse de 2022, bis repetita ? La circulation sur le Rhin montre des premiers signes de détresse

Les coûts pour acheminer du diesel depuis Rotterdam vers le Haut-Rhin en Allemagne ont augmenté pour atteindre leur plus haut niveau depuis février. La baisse du niveau d’eau sur le Rhin contraint les navires à alléger leur cargaison.

Le coût de transport pour relier Rotterdam à Karlsruhe (sud-ouest de l’Allemagne) a augmenté de 11% lundi.

L’été 2022, un douloureux souvenir

Le Rhin est l’une des voies navigables commerciales les plus importantes en Europe. Le niveau d’eau du fleuve est suivi de près. La sécheresse de l’été dernier avait fait dégringoler ce niveau, rendant presque toute navigation impossible.

Lire aussi | Les eaux basses du Rhin aggravent la crise énergétique en Allemagne

Vers la même situation cette année ?

Des températures élevées sont annoncées ces prochains jours en Allemagne faisant craindre un scénario similaire à 2022. Si le niveau d’eau poursuit sa baisse, les navires ne pourront plus acheminer autant de marchandises, rendant ainsi un transport plus onéreux. Aujourd’hui, les bateaux ne peuvent plus embarquer que 1.150 tonnes contre 1.200 fin juin.

À Kaub, une localité située entre Coblence et Mayence, où sont mesurés les plus bas niveaux du cours d’eau, les autorités allemandes s’attendent à ce qu’il n’y ait plus qu’un mètre d’eau d’ici mercredi. Quand il ne reste plus que 40 centimètres la navigation n’est plus rentable commercialement pour la plupart des navires.

Différents carburants sont transportés sur le Rhin, ainsi que du charbon, des métaux et des produits chimiques.