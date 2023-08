La météo bouleverse à nouveau le calendrier des travaux sur le ring de Bruxelles

Le ring de Bruxelles (RO), qui devait initialement être fermé pour un troisième week-end consécutif samedi et dimanche prochains, sera finalement interdit à la circulation dès mardi 22h00 et ce jusque vendredi 06h00, en direction de Bruxelles, entre les échangeurs « Lillois/Braine-l’Alleud » et « Waterloo », annonce lundi la Sofico.

Au vu des conditions météorologiques particulièrement défavorables annoncées le week-end prochain, les derniers jours d’intervention nécessaires afin d’achever la réhabilitation du Ring de Bruxelles, de Braine-l’Alleud jusqu’à la Région flamande, se poursuivront dès demain« , indique le gestionnaire du réseau autoroutier wallon dans un communiqué. « Cette modification est la seule option possible pour terminer le chantier pour la rentrée scolaire », soutient la Sofico.

Pour rejoindre Bruxelles, une déviation sera mise en place depuis l’échangeur de Haut-Ittre et tous les axes y convergeant (E19/A7, E411/A4, N25, N28, N280). Les usagers devront emprunter le Ring Ouest en direction de Wauthier-Braine. Ceux qui circuleront tout de même sur le Ring Est pour rejoindre une destination locale seront obligés de quitter le Ring à la sortie n°24 « Lillois/Braine-l’Alleud ».

Débuté fin juin, ce chantier vise à réhabiliter et sécuriser le Ring de Bruxelles (R0) de Braine-l’Alleud jusqu’à la Région flamande, en direction de la capitale.

Le coût total des travaux de réhabilitation et de sécurisation est estimé à trois millions d’euros. Quelque 36.000 véhicules circulent chaque jour en temps normal sur la portion du ring concernée.

À noter que le premier week-end de fermeture complète du ring avait dû être décalé d’une semaine en raison du mauvais temps.