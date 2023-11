Immatriculations de véhicules électriques en Europe: la plus grosse hausse observée en Belgique

Le nombre de nouvelles voitures électriques a dépassé celui de véhicules équipés de moteurs diesel en Europe, une première, selon l’Association des constructeurs européens (Acea).

Entre janvier et octobre, 1,23 million de véhicules complètement électriques ont été immatriculés au sein de l’Union européenne, contre 1,22 million roulant au diesel. Les véhicules électriques représentaient une part de marché de 14,2% en octobre contre 12% au diesel. Les véhicules essence pèsent encore pour un tiers du marché alors que les hybrides électriques pointent à 28,6%.

Le marché automobile a connu son quinzième mois consécutif à la hausse. Au total, 855.484 nouvelles voitures ont été immatriculées, une hausse de 14,6% par rapport au même mois de 2022. Une croissance à deux chiffres était observée dans trois des plus gros marchés du Vieux Continent: France (+21,9%), Italie (+20%) et Espagne (+18,1%). En Belgique, le marché a connu un bond de 26,6% des immatriculations.

Les immatriculations de véhicules électriques en Europe ont augmenté de plus de 36% en octobre, à 121.808 unités. Les plus grosses hausses ont été observées en Belgique et (+147,3%) et au Danemark (+100,7%).