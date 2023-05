Hyundai Staria: navette futuriste

Semblant échappé d’un film de science-fiction, cet engin sud-coréen est pourtant bel et bien disponible à la vente. Et sur les routes belges, il a attiré bien des regards…

C’est sûr qu’une camionnette familiale habillée comme celle-ci, on n’en voit pas souvent. Ses concurrentes (Mercedes Classe V, Renault Trafic Passenger, VW Multivan et autres) ont le profil cubique et le nez empâté typiques de leurs origines utilitaires. Cette Hyundai, elle, semble débarquée du futur avec sa calandre dépourvue de classiques gros blocs optiques.

Trois aménagements différents

A bord, on a droit à trois aménagements différents: utilitaire double cabine à six places (100% déductible fiscalement), “Wagon” à neuf places sur trois rangées de sièges, ou “Luxury” à sept places avec captain chairs coulissants et inclinables au second rang. Dans tous les cas, la planche de bord est originale et regorge de rangements, tandis que la ceinture de caisse très basse inonde l’habitacle de lumière. L’espace est généreux à toutes les places et le coffre taillé pour les grandes familles.

Un bon vieux diesel

Sous le capot, pas de propulseur à essence, hybride ou électrique mais juste un bon vieux diesel, souple et suffisamment performant sans être trop bruyant. Et sa boîte automatique est bien calibrée. Malgré l’énorme gabarit, cette camionnette se laisse facilement dompter par les non-initiés, y compris en ville où l’on surplombe le trafic. On apprécie aussi le très bon compromis confort-tenue de route pour le segment, bien que la version utilitaire à pont arrière rigide avec ressorts à lames soit plus sautillante que ses sœurs.

© Photos pg

Au bout du compte, malgré un habitacle très plastifié (mais solidement assemblé), ce Staria n’a pas grand-chose à envier aux navettes B.C.B.G de chez Mercedes et VW qui coûtent un gros 10.000 euros de plus, à équipement équivalent. Un engin original, à découvrir pour qui recherche une familiale XXL ou un shuttle professionnel qui ne se fond pas dans le paysage.