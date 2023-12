Grève train du 6 et 7 décembre: quels trains ne circulent pas ?

Les prévisions de la SNCB concernant le service minimum de train qui sera mis en place mercredi sont légèrement plus optimistes que celles émises il y a un mois à l’occasion d’une première grève de 48 heures. Trois trains reliant les grandes villes (IC) sur cinq devraient rouler. Contrairement au mois passé, la CSC a indiqué qu’elle ne prendrait pas part à la grève de décembre.

La CSC Transcom, la CGSP Cheminots et le SLFP Cheminots ont organisé deux premiers jours de grève, du 7 novembre 22h00 au 9 novembre 22h00. Les deux dernières formations rempilent du 5 au 7 décembre aux mêmes heures. Les syndicats dénoncent un manque de respect de la concertation sociale, dans le cadre de réorganisations internes. Depuis, le syndicat chrétien a retiré son préavis de grève « après des discussions constructives et des engagements concrets de la part de la direction », selon la SNCB. La compagnie n’est pas tendre à l’égard des deux récidivistes, considérant leur action « comme inacceptable, en premier lieu pour les voyageurs ». « En outre, leur opposition aux améliorations de l’efficacité de la SNCB, reprises dans le Contrat de service public conclu avec le gouvernement à la fin de l’année dernière, et qui sont nécessaires pour un service de qualité et pour l’avenir de l’entreprise et de son personnel dans un secteur libéralisé, est totalement irresponsable. » L’entreprise énumère ensuite les initiatives déjà prises notamment pour améliorer le bien-être et le pouvoir d’achat de son personnel.

1600 nouveaux collaborateurs

« Cette année, près de 1.600 nouveaux collaborateurs ont déjà été engagés à la SNCB et plus de 1.000 le seront également l’année prochaine. Pour la première fois en dix ans, le nombre de recrutements cette année est supérieur au nombre de départs, ce qui signifie qu’environ 250 collaborateurs (opérationnels) supplémentaires seront en poste d’ici fin 2024. » Compte tenu de la grève, un service de train alternatif est mis en place sur la base du personnel de la SNCB et d’Infrabel qui a indiqué qu’il travaillerait.

Trois trains IC sur cinq

Trois trains IC sur cinq circuleront pendant la grève de ce mercredi 6 décembre. En outre, deux trains L sur cinq et deux trains S suburbains sur cinq rouleront. Tous les trains d’heures de pointe (P) seront supprimés. Le service de train alternatif de jeudi sera communiqué ce mardi. La SNCB s’attend à un retour à la normale à partir de vendredi matin. Elle conseille aux voyageurs, la veille de leur départ, de consulter leur itinéraire via le planificateur de voyages sur le site web ou l’app’ de la SNCB, qui indiquera à partir de ce mardi matin le service de train alternatif pour ce mercredi. Pour ce jeudi, cela pourra se faire dès mercredi matin.

Mercredi 6 :

Les Trains IC

Ne circulent pratiquement pas :

Brussels Airport-Zaventem – Bruxelles – Braine-le-Comte – Mons

Anvers-Central – Malines – Brussels-Airport-Zaventem – Louvain – Aarschot – Hasselt

Courtrai – Zottegem – Bruxelles – Schaerbeek

Mons – Charleroi – Namur – Liège – Herstal

Ne circulent pas :

Anvers-Central – Heist-op-den-Berg – Aarschot – Louvain

Anvers-Central – Malines – Bruxelles-Midi

Anvers-Central – Herentals – Turnhout

Les trains S

Ne circulent pratiquement pas :

S2 Braine-le-Comte – Bruxelles – Louvain

S8 Bruxelles-Midi – Bruxelles-Luxembourg – Ottignies

S8 Ottignies – Louvain-la-Neuve

S20 Ottignies – Wavre – Sint-Joris-Weert – Louvain

S34 Anvers-Central – Lokeren/Termonde

S62 Charleroi-Central – La Louvière – Manage – Luttre

Ne circulent pas :

S7 Hal – Boondaael – Merode – Vilvorde

S9 Bruxelles-Luxembourg – Bruxelles-Schuman – Louvain

S42 Liers – Liège-Guillemins – Seraing – Flémalle-Haute

S44 Waremme – Liège-Guillemins

S53 Gand-Saint-Pierre – Lokeren

S63 Charleroi-Central – Erquelinnes

Ceux qui circulent partiellement et les trains L sont à retrouver ici