Ford bientôt de retour en F1

Pour que le sport mécanique continue à faire progresser les voitures de tous les jours, il faut qu’il passe à une électrification plus poussée.

Ce sera vrai en Formule 1 dès 2026 avec l’arrivée de monoplaces V6 hybrides à carburant durable. Ce changement de cap attire de nouveaux constructeurs. Après Audi qui reviendra en F1 en 2026 avec l’écurie Sauber, c’est maintenant Ford qui annonce son retour la même année au plus haut niveau du sport automobile.

Le géant américain motorisera les équipes Oracle Red Bull Racing et Scuderia AlphaTauri au moins jusqu’en 2030. Le but sera de faire progresser les moteurs électriques de série et les cellules des batteries. Ford a débarqué en F1 dans les années 1960 (ici la Lotus 47 à moteur Cosworth) et avait effectué sa dernière saison en 2004 avec l’écurie Jaguar dont il était propriétaire et qu’il avait revendue à Red Bull.