Flandre: enfin des feux de circulation intelligents!

Un feu rouge qui devient vert lorsque vous vous en approchez, ce n’est plus un rêve. D’ici deux ans, 250 carrefours de Flandre seront équipés de cette technologie qui, si elle fluidifie la circulation, pose toute de même question en matière de respect de la vie privée.

Pour atteindre pareil résultat, il suffit de coupler, via internet, certains feux de circulation à l’une ou l’autre application que l’automobiliste aura téléchargée. L’échange de signaux étant ainsi rendu permanent, l’ordinateur pourra suivre en temps réel l’évolution du trafic de sorte que chaque feu sera prévenu non seulement de votre arrivée mais encore de votre intention (aller tout droit, tourner à gauche ou à droite) et pourra adapter sa signalétique en conséquence. A terme, tous les usagers de la route devraient être concernés.

“Des applications pour cyclistes sont aussi en cours de développement, car si de plus en plus de voitures sont reliées à internet dès l’usine, les e-bikes haut de gamme le sont pareillement”, commente Jorn De Vries, de Flitsmeister, l’une des deux applications avec laquelle collabore actuellement l’agence flamande des routes et de la circulation (AWV). L’autre est Karta GPS.

Des discussions sont également en cours avec Google Maps et Waze afin de rendre intelligents 250 des 1.700 carrefours que gère l’agence. Le trafic s’en trouvera indubitablement fluidifié et “un feu intelligent n’a pas besoin de connaître l’identité de la personne qui approche. Seules l’intéressent sa qualité (automobiliste, piéton, cycliste), sa localisation ainsi que sa vitesse de déplacement”, commente Wim Vandenberghe, expert au centre de recherche Imec de Louvain et également partie prenante au projet.

“Des données individuelles de localisation ne sont jamais anonymes et malgré les précautions prises, retracer un itinéraire reste possible”, rétorque Bart van Buitenen, expert auprès de Dasprive, une ASBL qui vise à améliorer les connaissances du public et des organisations en matière de protection de la vie privée.